史上最消暑「冰美式」！巨大冰磚直接當容器　網笑：會越喝越多

記者王則絲／綜合報導

炎熱夏季來一杯冰美式再清涼消暑不過，不過最近有一款「冰美式」絕對超出你的想像，近日有網友在推特上分享，日本神戶的一間人氣咖啡廳「にしむら珈琲店」，所推出的冰美式特別吸睛，原來它是以巨大的冰塊當作容器，直接在中間倒入咖啡濃縮來喝，超壯觀的畫面立刻引起話題，網友還笑說：「冰塊一直融化，會越喝越多。」

▲日本咖啡店推出一款視覺超衝擊的「冰塊美式」，在推特上引起熱議。（圖／翻攝自推特，以下同）

「にしむら珈琲店」的北野坂店自1974開業以來，每年七、八月份都會推出這款「冰塊美式」限定品項，採用長、寬、高都有15公分的巨大立方體冰磚做為容器，再將美式咖啡倒入中間的凹槽，插上吸管大口地喝，感覺就很透心涼，當然你想要加入牛奶做成拿鐵也OK，有網友還推薦大家可以用湯匙向下戳冰塊，就能嚐到冰沙的口感，是不是超有趣的！

爆紅的咖啡店甚至吸引日媒採訪，店長指出，近年來因為社群軟體太普及了，人氣上升得很迅速，雖然每杯定價要2,000日圓，約台幣436元，以「冰美式」來說真的不太便宜，依然是讓民眾趨之若鶩，即使要等上半個小時也想要喝一杯。

▲「にしむら珈琲店」的店面樣貌。（圖／翻攝自推特）