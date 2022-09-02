fb ig video ETtoday search mobile

「說話讓人舒服」是一種魅力　5個小技巧GET大人的說話之道

>

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲說話技巧可以練習，最重要是將心比心。（圖／unsplash）

編輯／借借

絕大部分的人都認為開口講話很簡單，但要知道「如何說話」其實是件困難的技巧，我們使用的語言、表達的能力，可真實反應出自己本身的性格與人生經驗，有些人懂得適時適當的說話方式，總會讓周邊的人感覺跟他說話很舒服，這是一種難以複製的魅力，有5個小技巧，想好好增進說話能力，可以從這裡開始。

先聽後說
搶著表達自己的看法跟意見，是很多人特有的習性，先聆聽對方的說法，代表你是真的來溝通，不是來說教的，而且先聽完別人的想法，有時才能明瞭自己的盲點，說不定你原本要說出口的那些話，其實是不適合這個情況的，此外也能展現你對別人的尊重，跟你的耐心。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

適時的點頭
有時候在談話的過程中，適時地點頭回應對方，也是讓交談繼續下去的一環，你不想打斷他，也還不知道要針對此回應什麼，或是還不到回應的時刻，不妨用點頭來回應你正在聆聽，這也很適用於對方滔滔不絕或是正在激動時，讓他冷靜下來、聽你回應的和緩前奏。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

善用幽默感
說實話，幽默真的很難，不過一旦開竅，幽默感的能力是很大的，它可以化解很多尷尬的時刻，或是一片讓人難受的沈默，立刻翻轉整個氣氛，也能呈現個人的修養，切記幽默感絕對不是來自嘲笑與貶低別人，你可以幽默自己或是拿時事梗，攻擊或嘲笑別人，會被貶低的只有你自己。

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

察言觀色
這是一門很深奧的學問，但可以從觀察對方的情緒開始練習，對方已經說到很生氣或是面露不耐，代表他需要冷靜，不是火上澆油，所以就不一直追問或是緊纏對方不放，不然即使你獲得回應，也不會是真正的答案。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

正反都要說出來
在說明一件事物，好好練習「正反都說」的技巧，先說出優點，再提出批評跟建議，你會發現這樣思考，會多了一點冷靜與中立的思維，你開始試著看全貌，而不是只看你原本看的那一點，這樣不僅對方或整個團隊更容易接受或理解，長期下來你自己也會有更高的格局。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

2022下半年事業、財運爆棚4大星座，雙魚保握運氣更上一層樓

2022下半年事業、財運爆棚4大星座，雙魚保握運氣更上一層樓

侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡

侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡

周杰倫畫作前秀14萬新錶　網友讚帥喊他　「藝術倫」

周杰倫畫作前秀14萬新錶　網友讚帥喊他　「藝術倫」

40歲范冰冰穿「真空西裝」極致身材曝光！　霸氣躺地顏值沒變化 卡地亞限量10只鑽錶寵台灣客　紅字101慶祝大店開幕 「說話讓人舒服」是一種魅力　5個小技巧GET大人的說話之道 STANLEY環保杯也能硬派時尚　樂扣樂扣耍可愛很吃香 「莫名其妙心動」星座Top 3！　第一名不看條件，感覺對了馬上淪陷 Rosé機場、街拍私服都背YSL新包！　同款搜尋度暴增引熱議 避開5個容易被忽略的小地雷　第一次約會成功率絕對超高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面