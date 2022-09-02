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卡地亞限量10只鑽錶寵台灣客　紅字101慶祝大店開幕

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▲▼ Cartier watch 。（圖／公關照）

▲卡地亞台北101專賣店獨賣的Baignoire Allongée玫瑰金鑽錶，中型款1,200,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）台北101專賣店將於9月中下旬盛大開幕，品牌特別為台灣設計全新Baignoire Allongée玫瑰金限量鑽錶，以及全球首賣Santos de Cartier鏤空綠玉石限量腕錶，慶祝旗艦店重新開幕，兩款都採限量制，獨寵台灣貴客。

▲▼ Cartier watch 。（圖／公關照）

▲卡地亞Baignoire Allongée玫瑰金鑽錶特別於數字10與11以紅色標出101字樣。

於60年代「搖擺倫敦」（Swinging London）風潮下，在倫敦卡地亞工坊誕生的 Baignoire Allongée腕錶，因兩條平行線閉合成兩條曲線猶如浴缸的形狀而得名，此次為台北101專賣店推出的獨家款為大尺寸玫瑰金鑽錶，特色是面盤上黑色阿拉伯數字時標當中，左上角的10與1特別以紅色呈現，紀念台北101旗艦店盛大開幕，限量10只；而男錶主打限量20只的Santos de Cartier鏤空綠玉石腕錶，鏤空錶橋塗覆Super-Luminova夜光塗層，在暗處發光的色調與錶冠上鑲嵌的綠色碧玉相呼應。

▲▼ Cartier watch 。（圖／公關照）

▲卡地亞台北101專賣店全球首賣限量20只的Santos de Cartier鏤空綠玉石腕錶，大型款925,000元。

▲▼ Cartier watch 。（圖／公關照）

▲卡地亞Santos de Cartier鏤空綠玉石腕錶，羅馬數字形鏤空錶橋覆以夜光塗層。

台北101購物中心年度World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕錶展正熱烈進行中，參展的15個珠寶腕錶品牌，無不祭出限量或話題之作吸引收藏家。BLANCPAIN巧妙結合潛水錶運動元素與古典Villeret系列全日曆月相功
能的五十噚深潛器全日曆月相腕錶，18K紅金錶殼搭配漸變式藍色面盤、鈦金屬錶殼搭配碳灰色面盤，全台首曝光即獻給此盛會。

▲▼ Cartier watch 。（圖／公關照）

▲Blancpain五十噚深潛器全日曆月相腕錶 18K紅金版本，952,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

►江詩丹頓百萬金錶逾百人下訂　台北101鐘錶珠寶大賞限量款盡出

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關鍵字：

Cartier, 卡地亞

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