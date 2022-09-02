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周杰倫畫作前秀14萬新錶　網友讚帥喊他　「藝術倫」

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▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫在畫前秀剛入手的帝舵表Pelagos 39腕錶。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

「周董」周杰倫經常以畫作為背景拍攝日常點滴，近期又在畫作前擺拍，秀他代言的帝舵表（TUDOR）定價14萬元的新款Pelagos 39（領潛型39）腕錶，被粉絲大讚帥氣之外，還稱他為「藝術倫」，因為他不僅熱衷收藏藝術品，連精品都精挑設計師加持的特殊款式，曾亮出經比利時籍藝術家Jonathan Riss蓋造、身價破百萬元的愛馬仕（Hermès）柏金包。

▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲帝舵表Pelagos 39腕錶男、女皆宜，140,000元。（圖／帝舵表提供）

近日周杰倫的腕錶新寵為帝舵錶徑39毫米的Pelagos 39腕錶，恰好是男、女皆宜的尺寸，以輕盈的鈦金屬材質打造，並傳承專業潛水錶的精髓，裝載獲瑞士天文台COSC認證的矽游絲MT5400型機芯，具70小時動力儲存，防水200米，同為品牌代言人的貝克漢（David Beckham）也收藏一只。

▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫收藏藝術家Jonathan Riss改造的愛馬仕柏金包。（圖／翻攝jaychou IG）

周杰倫的貼身配件除了帝舵表，也經常佩戴老婆昆凌擔任形象大使的法國珠寶品牌BOUCHERON珠寶，而包款也讓粉絲眼睛為之一亮，他曾曬出比利時籍藝術家Jonathan Riss自創品牌JAY AHR改造的愛馬仕Bandana方巾圖案柏金刺繡包，雖非愛馬仕原始的設計，但獨特的藝術美感深受名流喜愛。

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關鍵字：

周杰倫, Hermes, 愛馬仕, 柏金包, TUDOR, 帝舵表

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