2022下半年事業、財運爆棚4大星座，雙魚保握運氣更上一層樓

▲雙魚座下半年運勢大好。（圖／翻攝自FB/SBS drama，以下同）

編輯／Lily

轉眼一年已經過了3/4，今年最後的3個月運氣有可能一飛衝天嗎？《小紅書》星座專家分享有4大星座財運事業齊飛，好運正在等著你。

#天秤座

天秤年底能突破事業瓶頸，因貴人相助能在短時間有一番作為，一掃上半年的迷茫不安，下半年事業慢慢走入正軌，更會得到上司的賞識，每一步都走的穩當，工作爭取表現讓你荷包滿滿，建議把錢存起來，以免衝動購物把錢花光光。

#金牛座

金牛座最近開始覺得事業越來越順，在星象的助攻之下，金牛座對於未來充滿信心，也因為有這股拚勁，幫助創造從未有過的佳績。下半年金牛座會想嘗試邁出舒適圈，做什麼賺什麼，能力表現逐漸獲得大家認同。

#獅子座

獅子座一直有著不錯的事業運，下半年即便遇到問題也會積極解決，這樣的態度讓事業、財運更上一層樓。什麼都能順順做，總在不知不覺中收獲驚喜，職場上能表現自己，創業更有貴人相助，年底運勢大開。

#雙魚座

雙魚座年底運勢旺翻天，工作上貴人運強，身邊總有人幫忙提點，或許可能更換跑道，更多賺錢機會上門，別害怕改變，跨到新的領域絕對比停滯不前來得好，把握運氣大開時機，生活品質也能更上一層樓。

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