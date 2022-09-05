fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／BALLY迷你托特包超熱賣！新款尼龍水桶包更直擊少女心

>

記者王則絲／台北報導

不論大手袋在今年怎麼崛起，小包依然是女孩們的穿搭最佳隊友，最近有一款小包在女星們之間就非常火紅，像是温貞菱、劉品言⋯⋯都不約而同背上同款，而這款來自瑞士品牌BALLY最新一季推出的帆布系列「Crystalia」手袋，是一顆迷你尺寸的托特包，今日《ET FASHION》開箱的主角正是它，另外，本次還加碼開箱另一款尼龍水桶包，夢幻丁香紫色直擊少女心。

▲BALLY。（圖／品牌提供）

▲BALLY。（圖／品牌提供）

▲温貞菱、劉品言都背上了BALLY的「Crystalia」迷你托特包。（圖／品牌提供）

女星温貞菱總是給人一種氣質脫俗的形象，這回她以凸顯個性的全黑造型，搭配一顆BALLY的「Crystalia」迷你托特包；劉品言則是展現純欲風格，以流露性感的白色洋裝，搭配的是同款的棕色B-Monogram花紋。

▲BALLY開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲今日《ET FASHION》開箱包款，（左）「EOH」、（右）「Crystalia」。（圖／記者王則絲攝）

「Crystalia」手袋外型經典小巧，不用時可以摺疊收納，以厚帆布搭配棕色皮革構成，除了上方的手提把可以手拿之外，也附有可調節的皮革背帶，內部空間十分好裝，手機、錢包、甚至再放入行動電源都沒問題，百搭又可愛的特色，讓這款手袋現已是超熱賣的款式。

▲BALLY開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲BALLY開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲迷你托特包「Crystalia」細節，以及與大尺寸比較。（圖／記者王則絲攝）

▲BALLY。（圖／品牌提供）

▲BALLY 「Crystalia」迷你托特包。（圖／翻攝自官網）

本次加碼開箱另一款BALLY「EOH」系列水桶包，採用再生尼龍和皮革製成，不只是耐髒、耐用，背起來更是輕盈，細看LOGO部分非常精緻，內部還有設置小暗袋，足以歸類為實用小包、而非小廢包，隨心搭配日常服裝，都能瞬間增添一股Ｑ感。

▲BALLY開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲BALLY開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲迷你水桶包「EOH」丁香紫色Ｑ翻！另也有較大尺寸。（圖／記者王則絲攝）

▲BALLY。（圖／品牌提供）

▲BALLY迷你水桶包「EOH」。（圖／翻攝自官網）

【更多包包開箱】

LOEWE的Puzzle包是品牌經典之作，2022秋冬推出了名為「Puzzle solid的變化款」，以緞面小牛皮打造，可手提或肩背，同色系的寬版背帶上，印有LOEWE字樣及Anagram標誌，如果想要更與眾不同，可以加碼選購「甜甜圈鍊帶」，小小的圓形金屬鍊有多種顏色，簡單勾上，讓包包更有趣，用法也更多元。

▲LOEWE Puzzle solid包。（圖／品牌提供）



▲LOEWE Puzzle solid包、Goya枕頭包開箱。（影／記者林明瑋攝）

Polo Ralph Lauren 2022秋季帶來全新的「POLO ID系列」包款，致敬馬術工藝，其中一款腋下包可將兩側串起變成輕巧的「可頌」模樣，相當於一次入手2種款式。

▲▼POLO 。（圖／品牌提供）

▲▼POLO 。（圖／品牌提供） 

▲Polo Ralph Lauren 2022秋季全新可頌包變化過程。（影／記者鮑璿安攝）

►LOEWE爆款新包開箱！Puzzle配甜甜圈鍊帶超Q　枕頭Goya壓下會回彈

►包．開箱／Polo Ralph Lauren可頌包百變！「1顆2拿法」CP值超高

►包・開箱／超模貝拉演繹MJ「灰丹寧」系列　Monogram托特包率性十足

關鍵字：

包開箱, BALLY, 小包, 迷你托特包, 迷你水桶包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克9／5起連兩天「買一送一」　85度Ｃ拿鐵「第二杯25元」

星巴克9／5起連兩天「買一送一」　85度Ｃ拿鐵「第二杯25元」

朴信惠背愛馬仕包逛展覽　腳下「超潮球鞋」暗藏藝術靈魂

朴信惠背愛馬仕包逛展覽　腳下「超潮球鞋」暗藏藝術靈魂

宋智孝最近加大辣！緊身深V背心勾出傲人上圍　網呼：身材太好

宋智孝最近加大辣！緊身深V背心勾出傲人上圍　網呼：身材太好

侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡 丟掉衣櫃裡5種單品　外在質感馬上升級一倍 「莫名其妙心動」星座Top 3！　第一名不看條件，感覺對了馬上淪陷 老是排便不順？營養師教「順暢6招」防便秘　黑咖啡竟也有用 安海瑟薇「側邊鏤空」洩黃色小可愛　又帥又美對尬另一頭威尼斯紅毯 「說話讓人舒服」是一種魅力　5個小技巧GET大人的說話之道 王心凌風頭險被露小蠻腰阿嬌搶走　套13萬香奈兒衣秀一姐氣勢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面