包・開箱／BALLY迷你托特包超熱賣！新款尼龍水桶包更直擊少女心

記者王則絲／台北報導

不論大手袋在今年怎麼崛起，小包依然是女孩們的穿搭最佳隊友，最近有一款小包在女星們之間就非常火紅，像是温貞菱、劉品言⋯⋯都不約而同背上同款，而這款來自瑞士品牌BALLY最新一季推出的帆布系列「Crystalia」手袋，是一顆迷你尺寸的托特包，今日《ET FASHION》開箱的主角正是它，另外，本次還加碼開箱另一款尼龍水桶包，夢幻丁香紫色直擊少女心。

▲温貞菱、劉品言都背上了BALLY的「Crystalia」迷你托特包。（圖／品牌提供）



女星温貞菱總是給人一種氣質脫俗的形象，這回她以凸顯個性的全黑造型，搭配一顆BALLY的「Crystalia」迷你托特包；劉品言則是展現純欲風格，以流露性感的白色洋裝，搭配的是同款的棕色B-Monogram花紋。

▲今日《ET FASHION》開箱包款，（左）「EOH」、（右）「Crystalia」。（圖／記者王則絲攝）



「Crystalia」手袋外型經典小巧，不用時可以摺疊收納，以厚帆布搭配棕色皮革構成，除了上方的手提把可以手拿之外，也附有可調節的皮革背帶，內部空間十分好裝，手機、錢包、甚至再放入行動電源都沒問題，百搭又可愛的特色，讓這款手袋現已是超熱賣的款式。

▲迷你托特包「Crystalia」細節，以及與大尺寸比較。（圖／記者王則絲攝）



▲BALLY 「Crystalia」迷你托特包。（圖／翻攝自官網）



本次加碼開箱另一款BALLY「EOH」系列水桶包，採用再生尼龍和皮革製成，不只是耐髒、耐用，背起來更是輕盈，細看LOGO部分非常精緻，內部還有設置小暗袋，足以歸類為實用小包、而非小廢包，隨心搭配日常服裝，都能瞬間增添一股Ｑ感。

▲迷你水桶包「EOH」丁香紫色Ｑ翻！另也有較大尺寸。（圖／記者王則絲攝）



▲BALLY迷你水桶包「EOH」。（圖／翻攝自官網）



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