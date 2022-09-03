Jennie男友視角照搶當「人間CK」！　新季惹火單肩內衣洩終極曲線　

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團BLACKPINK 日前受邀前往美國2022 MTV Video Music Awards（MTV VMAs）頒獎典禮，話題還沒降溫，成員Jennie最新出鏡Calvin Klein秋季形象廣告的完整畫面又接連公開了，她演繹新款內衣及牛仔褲展現零贅肉體態，宛如在家般的「男友視角」慵懶模樣一次曝光。

▲Jennie換上新季全新剪裁設計的Modern Cotton單肩抹胸內衣，詮釋黑色細肩帶內衣等單品。（圖／品牌提供）

本季形象照透過Alasdair McLellan拍攝，傳達Jennie不同以往的性感氣息，她換上新季全新剪裁設計的Modern Cotton單肩抹胸內衣，獨特不對稱效果彰顯直角肩曲線，加上隨意的運動褲穿搭，襯托出完美比例。系列也提供基本款的黑色系細肩帶內衣、頗具包覆性的裸色深U背心，都在Jennie穿著下，透過趴地、抬手的撩人姿勢瞬間讓火辣度升級，每個畫面都自帶強大表現力。

▲（依序）跨性別表演者Michaela Jaé Rodriguez、75歲奧斯卡影后蘇珊莎蘭登、星二代Lila Grace Moss Hack也受邀出鏡。（圖／品牌提供）



Jennie這次為Calvin Klein拍攝的秋季形象，更已經包上了紐約街頭的巨型看板，代表國際巨星魅力。此外，品牌為詮釋多方位簡約時尚，還請到跨性別表演者Michaela Jaé Rodriguez、75歲奧斯卡影后蘇珊莎蘭登(Susan Sarandon)、超模Kate Moss19歲女兒Lila Grace Moss Hack等人出鏡畫報，號召多個世代塑造品牌簡潔形象。

▲黛安芬秋冬全新推出Flex Smart智能超彈系列 。（圖／品牌提供）

同時，黛安芬秋冬全新推出Flex Smart智能超彈系列，輕彈服貼的材質與無鋼圈剪裁、獨特恆溫材質，維持涼暖皆宜的舒適體感，本季也一併推出內衣系列及家居服系列，具備高強度支撐力，讓任何身型的女性完美上身。