fb ig video ETtoday search mobile

Jennie男友視角照搶當「人間CK」！　新季惹火單肩內衣洩終極曲線　

>

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團BLACKPINK 日前受邀前往美國2022 MTV Video Music Awards（MTV VMAs）頒獎典禮，話題還沒降溫，成員Jennie最新出鏡Calvin Klein秋季形象廣告的完整畫面又接連公開了，她演繹新款內衣及牛仔褲展現零贅肉體態，宛如在家般的「男友視角」慵懶模樣一次曝光。

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲Jennie換上新季全新剪裁設計的Modern Cotton單肩抹胸內衣，詮釋黑色細肩帶內衣等單品。（圖／品牌提供）

本季形象照透過Alasdair McLellan拍攝，傳達Jennie不同以往的性感氣息，她換上新季全新剪裁設計的Modern Cotton單肩抹胸內衣，獨特不對稱效果彰顯直角肩曲線，加上隨意的運動褲穿搭，襯托出完美比例。系列也提供基本款的黑色系細肩帶內衣、頗具包覆性的裸色深U背心，都在Jennie穿著下，透過趴地、抬手的撩人姿勢瞬間讓火辣度升級，每個畫面都自帶強大表現力。

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲（依序）跨性別表演者Michaela Jaé Rodriguez、75歲奧斯卡影后蘇珊莎蘭登、星二代Lila Grace Moss Hack也受邀出鏡。（圖／品牌提供）

Jennie這次為Calvin Klein拍攝的秋季形象，更已經包上了紐約街頭的巨型看板，代表國際巨星魅力。此外，品牌為詮釋多方位簡約時尚，還請到跨性別表演者Michaela Jaé Rodriguez、75歲奧斯卡影后蘇珊莎蘭登(Susan Sarandon)、超模Kate Moss19歲女兒Lila Grace Moss Hack等人出鏡畫報，號召多個世代塑造品牌簡潔形象。

▲▼黛安芬 。（圖／品牌提供）

▲▼黛安芬 。（圖／品牌提供）

▲黛安芬秋冬全新推出Flex Smart智能超彈系列 。（圖／品牌提供）

同時，黛安芬秋冬全新推出Flex Smart智能超彈系列，輕彈服貼的材質與無鋼圈剪裁、獨特恆溫材質，維持涼暖皆宜的舒適體感，本季也一併推出內衣系列及家居服系列，具備高強度支撐力，讓任何身型的女性完美上身。

關鍵字：

Calvin Klein, Jennie, 內衣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

2022下半年事業、財運爆棚4大星座，雙魚把握運氣更上一層樓

2022下半年事業、財運爆棚4大星座，雙魚把握運氣更上一層樓

侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡

侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡

「莫名其妙心動」星座Top 3！　第一名不看條件，感覺對了馬上淪陷

「莫名其妙心動」星座Top 3！　第一名不看條件，感覺對了馬上淪陷

周杰倫畫作前秀14萬新錶　網友讚帥喊他「藝術倫」 40歲范冰冰穿「真空西裝」極致身材曝光！　霸氣躺地顏值沒變化 最受男人寵愛的三大星座女！TOP 1簡直就是被捧在手心的女王 「不要為無意義的事情內疚」　5個念頭讓你放過自己 STANLEY環保杯也能硬派時尚　樂扣樂扣耍可愛很吃香 史上最消暑「冰美式」！巨大冰磚直接當容器　網笑：會越喝越多 「說話讓人舒服」是一種魅力　5個小技巧GET大人的說話之道

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面