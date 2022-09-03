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翹臀金「閃電當背景」根本女王！Balenciaga垃圾袋包、靴子提袋太吸睛

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記者鮑璿安／台北報導

氣候變遷議題與時尚圈也息息相關，Balenciaga 冬季 22 系列廣告大片請到名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）、演員艾莉莎黛咪（Alexa Demie）出鏡，並穿梭在瞬息萬變的季節場景中帶來震撼效果。而本季矚目單品包括Crush 包款、Trash 束口袋也一一曝光。

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲金卡戴珊穿著混合彈力材質的連體衣式裙裝演繹Balenciaga 冬季 22 系列廣告大片。（圖／品牌提供）

還記得3月秋冬時裝周上，創意總監Demna以極端氣候為出發點，將秀場打造成無邊際的暴風雪世界，模特兒迎著強風步履艱難，對比出未來世界的時尚所需。此次形象照則由丹尼爾羅什（Daniel Roché）掌鏡，主角換成品牌好友金卡戴珊，她穿著混合彈力材質的連體衣式裙裝，手拎Hourglass沙漏包如同乘風破浪般行走，實在是讓人不多看一眼都難。

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲本季重點Crush 包款以解構手法重釋經典，柔韌造型如同枕頭包般療癒 。（圖／品牌提供）

隨後切換到雪中場景，金卡戴珊演繹強烈對比的印花裙裝，從手部至高跟鞋都緊緊包覆，腰間則是本季重點Crush 包款，單品以解構手法重釋經典，柔韌造型如同枕頭包般療癒，拱形包底與尖角邊緣設計，藉此致敬品牌標誌性沙漏廓形。

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲艾莉莎黛咪以人造皮草大衣及手中Le Cagole包款呈現對比感  。（圖／品牌提供）

此外，演出《高校十八禁》的艾莉莎黛咪也驚喜出鏡，她穿上人造皮草大衣、手拎Le Cagole ，呈現出與乾旱大地的強烈對比，在如此戲劇化表現中，品牌HD 運動鞋、Swing 提袋、Knife Wader 長靴等單品一一出現，像是先前引起討論的垃圾袋「Trash 束口袋」也成為大片主角。其實本季還有款隱藏版單品，那便是融合靴子造型的Le Cagole Boot Bag，延續五金、愛心掛鏡等配件，而下方連鞋跟都完美保留，打破對肩背包的固定思維。

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Trash 束口袋、Crush 包款以及融合靴子造型的Le Cagole Boot Bag是冬季矚目焦點 。（圖／品牌提供）

另一系列讓人印象深刻的形象照，還有Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli的單色系創作「Pink PP」，被他寄託了活力與自由，在攝影師Michael Bailey Gates 的鏡頭下，Zendaya 身穿收腰洋裝搭配同色絲襪以及厚底高跟鞋，讓身型無限延展，手拎Valentino Garavani One Stud 鉚釘包，柔美色系與硬挺線條帶來強烈對比。另也詮釋了較為正式的套裝，官方形容：「鏡頭捕捉的每一個瞬間，都成就了一幀幀富於動感的大片。」

▲Zendaya 。（圖／品牌提供）

▲Zendaya 。（圖／品牌提供）

▲品牌代言人千黛亞、F1世界冠軍得主路易斯漢米爾頓爵士出鏡品牌「Pink PP」形象照。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Balenciaga, 冬季 22, Kim Kardashian

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