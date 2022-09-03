「甜茶」紅毯大露背只遮正面搶光視線！　穿緊身裝搶當最辣男星

▲Timothée Chalamet 大露美背登上《Bones and All》威尼斯首映紅毯。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

26歲美國演員「甜茶」堤摩西柴勒梅德（Timothée Chalamet）清新氣質向來是紅毯焦點，此次現身《Bones and All》威尼斯首映紅毯，他破天荒穿著一套紅色露背服裝，下搭緊身褲展現纖細體態，而大片白皙美背更是狂殺底片，掀起一片網友熱議：「穿上已經贏了」、「只有他能駕馭」。

▲Timothée Chalamet 身穿好友兼設計師Haider Ackermann 所操刀的無袖上衣 。（圖／路透）

堤摩西柴勒梅德此次身穿好友兼設計師Haider Ackermann 所操刀的無袖上衣登上威尼斯影展，紅色亮面材質搭配上流淌的掛脖纏繞方式，無論是配色或是剪裁都創新至極，幾乎是正式紅毯上極為少見的，轉至背面更是零布料遮掩，讓甜茶的大片美背全曝光。當然，下身也絲毫不遜色，選擇紅色緊身褲裝帶出修長腿部線條，加以幹練的切尔西靴營造出紳士風格。

▲Timothée Chalamet 與泰勒羅素（Taylor Russell McKenzie）。（圖／路透）

原本是非常柔美的造型，但不可忽略甜茶的緊實肌肉線條帶來了力與美衝突，加上一頭浪漫捲髮，自信中透出巨星氣場。而紅毯競爭激烈，如何吸睛向來沒有固定法則，或許看膩了男星總是西裝和皮鞋的正規搭配，堤摩西柴勒梅德正好詮釋出另一種性感。