fb ig video ETtoday search mobile

「甜茶」紅毯大露背只遮正面搶光視線！　穿緊身裝搶當最辣男星

>

▲Timothée Chalamet 。（圖／路透）

▲Timothée Chalamet 大露美背登上《Bones and All》威尼斯首映紅毯。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

26歲美國演員「甜茶」堤摩西柴勒梅德（Timothée Chalamet）清新氣質向來是紅毯焦點，此次現身《Bones and All》威尼斯首映紅毯，他破天荒穿著一套紅色露背服裝，下搭緊身褲展現纖細體態，而大片白皙美背更是狂殺底片，掀起一片網友熱議：「穿上已經贏了」、「只有他能駕馭」。

▲Timothée Chalamet 。（圖／路透）

▲Timothée Chalamet 。（圖／路透）

▲Timothée Chalamet 。（圖／路透）

▲Timothée Chalamet 身穿好友兼設計師Haider Ackermann 所操刀的無袖上衣 。（圖／路透）

堤摩西柴勒梅德此次身穿好友兼設計師Haider Ackermann 所操刀的無袖上衣登上威尼斯影展，紅色亮面材質搭配上流淌的掛脖纏繞方式，無論是配色或是剪裁都創新至極，幾乎是正式紅毯上極為少見的，轉至背面更是零布料遮掩，讓甜茶的大片美背全曝光。當然，下身也絲毫不遜色，選擇紅色緊身褲裝帶出修長腿部線條，加以幹練的切尔西靴營造出紳士風格。

▲Timothée Chalamet 。（圖／路透）

▲Timothée Chalamet 與泰勒羅素（Taylor Russell McKenzie）。（圖／路透）

原本是非常柔美的造型，但不可忽略甜茶的緊實肌肉線條帶來了力與美衝突，加上一頭浪漫捲髮，自信中透出巨星氣場。而紅毯競爭激烈，如何吸睛向來沒有固定法則，或許看膩了男星總是西裝和皮鞋的正規搭配，堤摩西柴勒梅德正好詮釋出另一種性感。

關鍵字：

Timothée Chalamet, 甜茶, 威尼斯影展, 紅毯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

2022下半年事業、財運爆棚4大星座，雙魚把握運氣更上一層樓

2022下半年事業、財運爆棚4大星座，雙魚把握運氣更上一層樓

侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡

侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡

「莫名其妙心動」星座Top 3！　第一名不看條件，感覺對了馬上淪陷

「莫名其妙心動」星座Top 3！　第一名不看條件，感覺對了馬上淪陷

周杰倫畫作前秀14萬新錶　網友讚帥喊他「藝術倫」 「不要為無意義的事情內疚」　5個念頭讓你放過自己 最受男人寵愛的三大星座女！TOP 1簡直就是被捧在手心的女王 40歲范冰冰穿「真空西裝」極致身材曝光！　霸氣躺地顏值沒變化 「說話讓人舒服」是一種魅力　5個小技巧GET大人的說話之道 「3星座」下半年桃花運大開！金牛要拋下不適合的，才有新的來 中秋將至！營養師：柚子營養成分高，提醒「3類人」要吃少吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面