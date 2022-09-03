中秋將至！營養師：柚子營養成分高，提醒「3類人」要吃少吃

▲中秋節吃柚子切勿過量。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

中秋腳步越來越近，中秋就是要吃柚子才有儀式感，營養師夏子雯分享，柚子營養成分高，是搭配中秋節烤肉抗癌、抗氧化的超級食物，一起了解它的營養價值，她也提醒有3類人要少吃。

營養師夏子雯指出，一顆柚子果肉約360公克，為低熱量且高纖的水果，熱量120大卡，其中含有4.8公克的膳食纖維，已達每日膳食纖維建議量的19%，適量攝取能促進腸胃蠕動且幫助排便，她也提醒別吃過量，以免容易脹氣。

內含豐富維生素C能促進膠原蛋白的形成，養顏美容；維生素P也就是生物類黃酮，其中的柚皮苷抗氧化物，能促進血液循環，降低血液的黏滯度、保持血管通暢；並強化肌膚功能，加快受傷的組織恢復；高鉀能排除身體多餘鈉量，預防水腫，適合中秋節烤肉，不小心吃進太多烤肉醬的人食用。

她也提醒柚子含有與葡萄柚類似的「呋喃香豆素」類的成分，會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素CYP4503A4，尤其長期服用降血壓、降血脂、抗心律不整、免疫抑制劑、部分安眠鎮靜劑與抗憂鬱藥的人，吃柚子時要小心可能出現交互作用，所以建議還是不要食用為上上策。

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

她也建議3類人要控制柚子攝取量，像是體質偏寒、容易腹瀉者，常腹痛的人，吃過量柚子恐會加重不適、胃潰瘍的人，因柚子中的有機酸會刺激胃部，吃太多會不舒服、糖尿病人應注意柚子食用量。避免過量攝取造成血糖偏高，建議一次5瓣就好。

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