宋柏緯認目前感情方面還不錯　組團林映唯「在廁所出靈感」

記者鮑璿安／台北報導

音樂一直是英國東倫敦時尚品牌AllSaints靈感來源之一，今（3日）晚間舉辦時尚跨界音樂企劃派對，由宋柏緯以及林映唯組成樂團，不僅拍MV還發表全新單曲《St. Lover》。兩人談及創作靈感，林映唯透露其實最初討論「MV關鍵字」時，她人剛好在上廁所，不過立刻有靈感誕生了「末日戀人」的想法。

▲（右）宋柏緯、林映唯組CP唱搖滾，林映唯身穿BRADBURY 羊皮衍縫背心。（圖／記者李毓康攝）

宋柏緯以及林映唯過去在歌唱、演戲上都曾合作過，這次為品牌「Saints Child」樂團打造全新曲目，宋柏緯以龐克搖滾風為基調，與林映唯塑造出「一對沒有明天的戀人」，林映唯提到，「一開始跟柏緯討論曲目情境，叫我給他幾個關鍵字，但我馬上想到一個MV橋段，會是帶著某種情愫久別重逢的戀人。」

▲宋柏緯FRITILLARIA 印花短袖襯衫搭配WICK 羊皮騎士皮衣。（圖／記者李毓康攝）

恰巧宋柏緯目前的感情生活也讓人好奇，對此他回應相當保留：「感情方面還不錯，現在就是好好享受目前的生活狀態，過得也充實。」他說在創作時不太會結合個人感情，甚至會跳脫宋柏緯這個名字開始構思，兩人也回憶在拍攝MV時，當時耐著高溫拍攝，穿著秋冬新季騎士皮衣以及夾克，印象特別深刻。

▲（依序）張軒睿CORA 羊皮皮衣搭配印花短袖襯衫；章廣辰穿著羊皮騎士皮衣。（圖／記者李毓康攝）

張軒睿、章廣辰也受邀參與今晚派對，是否有過組團夢？兩人則默契表示自己音感不佳，只能組成雜耍團在旁觀賞，還笑說「認真唱跟不認真唱基本上差別不大」，另也大讚宋柏緯幾乎每天住在錄音室內，所以特別期待這次的現場表演。張軒睿此次以CORA 羊皮皮衣搭配印花短袖襯衫，他回憶初次接觸品牌時，就是入手印花襯衫，格外有感情。而章廣辰同樣以羊皮騎士皮衣呼應，歌手Haezee (黄瑋昕) 則演繹BALFERN 麂皮騎士皮衣搭配洋裝，是她私服造型就會出現的搭配。

▲「原子少年」（左起）土星曹家齊；火星徐彭臒 (Max) ; 冥王星呂植宇 。（圖／記者李毓康攝）

▲創作新人Haezee （黄瑋昕）。（圖／記者李毓康攝）