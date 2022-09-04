fb ig video ETtoday search mobile

星．變美／伊能靜凍齡靠面膜，私藏愛用7款一次分享

>

▲▼星變美。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

伊能靜分享隔離期間愛用的7款面膜。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

記者曾怡嘉／台北報導

54歲伊能靜駐顏有術，愛美是她一生的志業，日前她在《小紅書》分享隔離時最適合來敷臉，因換季肌膚會變得乾燥不穩定，這時更該注重補水，而抗老也是每個女人都會很關心的部分，藉此大方分享自己私藏愛用面膜，女孩們一起來筆記。

▲▼星變美。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

#資生堂 莉薇特麗 抗皺精華眼膜

這款是託朋友從日本買回來，成分富含維他命A，對於抗皺有很好的效果，這款已經用了很久。

▲▼星變美。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

#伊菲丹 三重膠原面膜

敷起來可以覆蓋脖子，每次敷完肌膚都很有水嫩感，提亮效果非常好。

▲▼星變美。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

#蘭蔻 超進化肌因眼膜

先前推薦很多次蘭蔻的小黑瓶精華，這款眼膜是果凍膠狀質地，敷完之後眼周透亮有感。

▲▼星變美。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

#POLA 櫻花高保濕舒緩面膜

很驚訝POLA也有出面膜，面膜厚度稍微厚一點，能幫助肌膚加溫，吸收速度和舒緩紅血絲的效果都不錯，但香味有點過香。

▲▼星變美。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

#可復美小藍杯舒護亮澤面膜

這款是回購多次的面膜，CP值相當高，敷後能明顯感受肌膚被提亮，很快就能看到效果。

▲▼星變美。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

#111SKIN 黑鑽石提拉緊緻面膜

上鏡需要要常穿禮服，這款面膜裡含包含了胸口部位可敷的面膜，臉部和胸口肌膚一起保養，非常方便省時。

▲▼星變美。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

#香緹卡面膜

銀色這款能更新皮膚的自癒能力，金色款可以抗衰老且補充肌膚營養。

關鍵字：

伊能靜, 面膜, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

2022下半年事業、財運爆棚4大星座，雙魚把握運氣更上一層樓

2022下半年事業、財運爆棚4大星座，雙魚把握運氣更上一層樓

侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡

侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡

「莫名其妙心動」星座Top 3！　第一名不看條件，感覺對了馬上淪陷

「莫名其妙心動」星座Top 3！　第一名不看條件，感覺對了馬上淪陷

老是排便不順？營養師教「順暢6招」防便秘　黑咖啡竟也有用 「不要為無意義的事情內疚」　5個念頭讓你放過自己 中秋將至！營養師：柚子營養成分高，提醒「3類人」要少吃 丟掉衣櫃裡5種單品　外在質感馬上升級一倍 「說話讓人舒服」是一種魅力　5個小技巧GET大人的說話之道 最受男人寵愛的三大星座女！TOP 1簡直就是被捧在手心的女王 周杰倫畫作前秀14萬新錶　網友讚帥喊他「藝術倫」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面