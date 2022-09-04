星．變美／伊能靜凍齡靠面膜，私藏愛用7款一次分享

▲伊能靜分享隔離期間愛用的7款面膜。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

記者曾怡嘉／台北報導

54歲伊能靜駐顏有術，愛美是她一生的志業，日前她在《小紅書》分享隔離時最適合來敷臉，因換季肌膚會變得乾燥不穩定，這時更該注重補水，而抗老也是每個女人都會很關心的部分，藉此大方分享自己私藏愛用面膜，女孩們一起來筆記。

#資生堂 莉薇特麗 抗皺精華眼膜

這款是託朋友從日本買回來，成分富含維他命A，對於抗皺有很好的效果，這款已經用了很久。

#伊菲丹 三重膠原面膜

敷起來可以覆蓋脖子，每次敷完肌膚都很有水嫩感，提亮效果非常好。

#蘭蔻 超進化肌因眼膜

先前推薦很多次蘭蔻的小黑瓶精華，這款眼膜是果凍膠狀質地，敷完之後眼周透亮有感。

#POLA 櫻花高保濕舒緩面膜

很驚訝POLA也有出面膜，面膜厚度稍微厚一點，能幫助肌膚加溫，吸收速度和舒緩紅血絲的效果都不錯，但香味有點過香。

#可復美小藍杯舒護亮澤面膜

這款是回購多次的面膜，CP值相當高，敷後能明顯感受肌膚被提亮，很快就能看到效果。

#111SKIN 黑鑽石提拉緊緻面膜

上鏡需要要常穿禮服，這款面膜裡含包含了胸口部位可敷的面膜，臉部和胸口肌膚一起保養，非常方便省時。

#香緹卡面膜

銀色這款能更新皮膚的自癒能力，金色款可以抗衰老且補充肌膚營養。