宋智孝最近加大辣！緊身深V背心勾出傲人上圍　網呼：身材太好

記者王則絲／台北報導

韓女星宋智孝近來頻繁的使用IG分享私下生活與穿搭，而近日她簡直加了大辣！最新上傳了一組美照中，只見宋智孝身上僅穿著一件細肩帶深V背心，讓傲人上圍呼之欲出，散發自然且性感的氣息，轉過身來還展露一截纖細螞蟻腰，令人直呼：「歐膩身材實在太好！」

▲宋智孝最新Po出的小背心私服穿搭。（圖／翻攝自IG@my_songjihyo）



於綜藝節目《RUNNING MAN》擔任固定班底而知名度遍及全球的宋智孝，素來擁有天然美女的稱號，且個性直率、沒有包袱的她，更經常以素顏面貌出鏡，自然不做作的風格圈粉無數。

宋智孝在剪了短髮之後，開始頻繁的使用社群軟體分享私下生活，讓私服造型也成為粉絲們的焦點。

▲宋智孝一舉放送正、側、背面360度性感美照。（圖／翻攝自IG@my_songjihyo）



最近，宋智孝似乎愛上了背心穿搭，接連兩篇貼文都以細肩背心的造型出鏡，最新貼文更是加了大辣，只見宋智孝穿著白色深V小背心，緊身剪裁托出傲人上圍，轉過身來還露出一截小蠻腰，一舉放送360度美照，令人臉紅心跳，性感氣息讓粉絲們招架不住，紛紛直呼：「歐膩身材實在太好！」、「這個造型太好看」、「So Hot」、「性感智孝出沒。」一夜狂吸超過55萬讚。

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