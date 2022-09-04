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環球推五條悟「無下限」爆米花桶帥爆！咒術迷必收麥當勞聯名甜心卡

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記者王則絲／台北報導

日本動畫《咒術迴戰》人氣勢不可當，即將與日本環球影城展開聯名合作，並於9月15日正式開跑，除了販售超帥的五條悟「無下限術式」爆米花桶，還有主題餐廳和4D劇場，以及超擬真的五條悟蠟像可以合照；與此同時，台灣的麥當勞也跟上風潮，將於9月14日推出《咒術迴戰》系列甜心卡，逼人全套收藏！

今年2月時《咒術迴戰》宣布第二季動畫將於2023年播出，令粉絲們超期待，而在新一季動畫播出前的空白期官方也沒閒著，與日本環球影城順利談成合作，其中影迷們最期待的周邊商品絕對是爆米花桶！這回環球與《咒術迴戰》推出的聯名爆米花桶，以五條悟的「無下限術式」作為設計主題，呈現超帥的球體形狀，另外還有推出虎杖悠仁的飲料杯，外型還原了他最一開始被關起來秘密判刑的小房間。

▲咒術迴戰 日本環球影城。（圖／翻攝自官網）

▲咒術迴戰 日本環球影城。（圖／翻攝自官網）

▲日本環球影城推出五條悟爆米花桶、虎杖悠仁飲料杯。（圖／翻攝自官網）

環球影城這次還在園內打造了《咒術迴戰》主題遊樂區，不只有4D劇場「呪術廻戦・ザ・リアル4-D」讓遊客體驗祓除詛咒的快感，還將原先的SIADO餐廳重新打造成「都立呪術高専食堂」，推出一系列以角色發想的主題餐點，另外，餐廳內還擺放了超擬真的五條悟1：1蠟像，連肌膚紋理都細緻處理、呈現出來，劇迷們一定要來合照！

▲咒術迴戰 日本環球影城。（圖／翻攝自官網）

▲咒術迴戰 日本環球影城。（圖／翻攝自官網）

▲咒術迴戰 日本環球影城。（圖／翻攝自官網）

▲日本環球影城《咒術迴戰》主題餐廳和五條悟等身蠟像。（圖／翻攝自官網）

雖然現在出、入境的防疫規定已逐漸放寬，但想完全無負擔的前往日本環球遊玩還有點難度，喜歡《咒術迴戰》的粉絲們也不要太扼腕，這邊有另一個好消息，那就是台灣麥當勞將於9月14日推出《咒術迴戰》聯名系列甜心卡！

《咒術迴戰》系列甜心卡以4位主角「虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟」穿著經典制服的造型做為卡面設計，全台限量50萬張，簡直逼人整套收藏！

▲▼麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡。（圖／業者提供）

▲台灣麥當勞首度聯名《咒術迴戰》推出4款造型甜心卡。（圖／業者提供）

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關鍵字：

咒術迴戰, 爆米花桶, 日本, 日本環球影城, 五條悟, 麥當勞, 甜心卡

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