朴信惠背愛馬仕包逛展覽　腳下「超潮球鞋」暗藏藝術靈魂

記者王則絲／台北報導

韓女星朴信惠於5月底誕下雙子座男寶寶後，開始在IG上漸漸的露面、分享產後生活。朴信惠近日前往參觀藝術展覽，這天她穿著一身輕便的白色連身短褲裝，肩上背著愛馬仕（Hermès ）的迷你Evelyne「洞洞包」，看起來相當愜意，同時顯得很逆齡俏皮，而她腳下的潮鞋其實也暗藏藝術靈魂，為裝置藝術家Tom Sachs與NIKE合作的最新鞋款。

▲朴信惠在IG上分享參觀藝博會時喜歡的作品。（圖／翻攝自IG@ssinz7）



朴信惠近日來到江南COEX，參觀第一屆首爾斐列茲藝博會（Frieze Seoul）以及同期舉辦的韓國國際藝術博覽會（KIAF），內展出眾多受全球矚目的當代藝術家作品，讓她逛得很開心。

這天朴信惠一身輕便來參觀，她身上穿著寬鬆剪裁的連身短褲裝，並將頭髮隨性綁在腦後，肩上背著白色款式的愛馬仕迷你Evelyne「洞洞包」來搭配，營造可愛逆齡、同時呈現高級的風格。

▲朴信惠的看展穿搭。（圖／翻攝自IG@ssinz7）



而朴信惠腳下看似普通的球鞋，竟是不得了的行頭，原先就是演藝圈女鞋頭之一的朴信惠，當媽了之後依然保持著潮流魂，原來腳下這雙鞋為裝置藝術家Tom Sachs與NIKE合作的最新鞋款Tom Sachs x NikeCraft General Purpose Shoe「Archive」。以往只要是Tom Sachs的聯名鞋款都會掀起一番炒價，是非常搶手的潮鞋，而這次的最新聯名款，採用黃色網眼與絨面面料構成鞋面，鞋舌、鞋底以奶油色搭配，搭以亮橘色的拉環點綴，是個可愛的小亮點，該鞋款於9月1日在nikecraft發售，而台灣則要等到9月22日才開賣，朴信惠可說搶在第一時間曬鞋，相當厲害。

▲Tom Sachs x NikeCraft General Purpose Shoe「Archive」。（圖／NIKE）



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