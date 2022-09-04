fb ig video ETtoday search mobile

朴信惠背愛馬仕包逛展覽　腳下「超潮球鞋」暗藏藝術靈魂

>

記者王則絲／台北報導

韓女星朴信惠於5月底誕下雙子座男寶寶後，開始在IG上漸漸的露面、分享產後生活。朴信惠近日前往參觀藝術展覽，這天她穿著一身輕便的白色連身短褲裝，肩上背著愛馬仕（Hermès ）的迷你Evelyne「洞洞包」，看起來相當愜意，同時顯得很逆齡俏皮，而她腳下的潮鞋其實也暗藏藝術靈魂，為裝置藝術家Tom Sachs與NIKE合作的最新鞋款。

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠在IG上分享參觀藝博會時喜歡的作品。（圖／翻攝自IG@ssinz7）

朴信惠近日來到江南COEX，參觀第一屆首爾斐列茲藝博會（Frieze Seoul）以及同期舉辦的韓國國際藝術博覽會（KIAF），內展出眾多受全球矚目的當代藝術家作品，讓她逛得很開心。

這天朴信惠一身輕便來參觀，她身上穿著寬鬆剪裁的連身短褲裝，並將頭髮隨性綁在腦後，肩上背著白色款式的愛馬仕迷你Evelyne「洞洞包」來搭配，營造可愛逆齡、同時呈現高級的風格。

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠的看展穿搭。（圖／翻攝自IG@ssinz7）

而朴信惠腳下看似普通的球鞋，竟是不得了的行頭，原先就是演藝圈女鞋頭之一的朴信惠，當媽了之後依然保持著潮流魂，原來腳下這雙鞋為裝置藝術家Tom Sachs與NIKE合作的最新鞋款Tom Sachs x NikeCraft General Purpose Shoe「Archive」。以往只要是Tom Sachs的聯名鞋款都會掀起一番炒價，是非常搶手的潮鞋，而這次的最新聯名款，採用黃色網眼與絨面面料構成鞋面，鞋舌、鞋底以奶油色搭配，搭以亮橘色的拉環點綴，是個可愛的小亮點，該鞋款於9月1日在nikecraft發售，而台灣則要等到9月22日才開賣，朴信惠可說搶在第一時間曬鞋，相當厲害。

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲Tom Sachs x NikeCraft General Purpose Shoe「Archive」。（圖／NIKE）

►安海瑟薇「側邊鏤空」洩黃色小可愛　又帥又美對尬另一頭威尼斯紅毯

►宋智孝最近加大辣！緊身深V背心勾出傲人上圍　網呼：身材太好

關鍵字：

朴信惠, 潮鞋, 愛馬仕, Tom Sachs, Nike

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

宋智孝最近加大辣！緊身深V背心勾出傲人上圍　網呼：身材太好

宋智孝最近加大辣！緊身深V背心勾出傲人上圍　網呼：身材太好

侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡

侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡

2022下半年事業、財運爆棚4大星座，雙魚把握運氣更上一層樓

2022下半年事業、財運爆棚4大星座，雙魚把握運氣更上一層樓

「莫名其妙心動」星座Top 3！　第一名不看條件，感覺對了馬上淪陷 「不要為無意義的事情內疚」　5個念頭讓你放過自己 丟掉衣櫃裡5種單品　外在質感馬上升級一倍 中秋將至！營養師：柚子營養成分高，提醒「3類人」要少吃 老是排便不順？營養師教「順暢6招」防便秘　黑咖啡竟也有用 「說話讓人舒服」是一種魅力　5個小技巧GET大人的說話之道 朴信惠背愛馬仕包逛展覽　腳下「超潮球鞋」暗藏藝術靈魂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面