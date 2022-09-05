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神級抗老精華新品！Kiehl’s高濃度A醇、蘭蔻3效合一，鬆弛紋路斑點全搞定

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▲▼ 抗老精華新品。（圖／品牌提供）

▲最近的抗老精華新作都是一瓶多效的保養神隊友。

記者張毓容／綜合報導　圖／記者張毓容攝、品牌提供

抗老早就不只是熟齡肌的課題，越早開始越能幫肌膚維持在好狀態，而已經出現老化跡象的肌膚更不能忽略抗老保養。最近就有不少抗老精華新作登場，而且都是兼具多種功效的全面性抗老精華，從紋路、鬆弛、毛孔、肌膚細緻度到膚色透亮度都能一瓶搞定。

▲▼ 抗老精華新品 。（圖／記者張毓容攝）

▲Kiehl’s 0.3 A醇新生瞬效活性精華，28ml，NT$3,600。

「A醇全能新生抗痕精華」去年一推出就大受歡迎，今年推出A醇濃度更高的進化版「0.3 A醇新生瞬效活性精華」。運用獨家膠囊包裝設計，保持A醇高活性，搭配維他命原B5及維他命E，可高效滲透直達肌底，加速新陳代謝、深層煥膚，改善毛孔粗大、淡化撫平紋路，同時保濕、修護肌膚，並強化肌膚屏障。

▲▼ 抗老精華新品。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 超緊顏抗痕亮采三效精華，50ml，NT$5,800。

以獨創的真空三管包裝設計，將高純度阿魏酸、新一代玻尿酸、維他命C和菸鹼醯胺等多種高效活性成分集結於一瓶中，使用瞬間三大複合活性成分分別從3個管口湧現，能分別對應不同的抗老需求，一次緊緻肌膚、撫平紋路、淡化斑點困擾，是敏感肌也能安心使用的全方位抗老精華。

▲▼ 抗老精華新品。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 BIO UP激彈膠原微米晶萃，30ml，NT$3,680。

結合「專利微導膠囊」及「高階抗老科技M4微分子縮時精華」，鎖入92%微米膠原及二胜肽，輕觸肌膚瞬間一抹爆水，能擊退乾燥充分盈潤保濕、密集撫紋，全面修護抗老、彈潤、細緻、亮白等肌膚需求，讓肌膚恢復健康澎彈。

▲▼ 抗老精華新品。（圖／品牌提供）

▲Amway ARTISTRY超能亮維C精萃，12ml+1.34g，NT$1,950。

採用雙劑型設計，將高效精純維生素C粉末密封於鮮存膠囊，保留最佳狀態，加上獨特成分針葉櫻桃、專利伯仁白奇亞籽雙核心成分，三重分子玻尿酸、人蔘、二胜肽與八胜肽，快速吸收潤澤保濕，撫平紋路，舒緩並強化肌膚屏障，均勻膚色加倍提亮，是兼具抗老、亮白、緊緻的多功能精華。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 精華, LANCOME, 蘭蔻, Kiehl’s, 契爾氏, Amway, 東森自然美

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