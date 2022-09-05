星巴克9／5起連兩天「買一送一」　85度Ｃ拿鐵「第二杯25元」

▲星巴克9／5起推買一送一，是近期最多限制的優惠活動，想前往的民眾要先確認清楚。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

進入9月星巴克持續優惠不停歇，9／5起又有買一送一優惠，讓上班族的「週一憂鬱」能好好舒緩，但本次排除幾個品項不在優惠範圍之內，如果想喝的口味沒優惠，不如嘗試看看新的品項吧！說不定能開發到另一款自己的最愛喔。伯朗咖啡館今天也是每週一的好友分享日，會員也能享受不限品項的買一送一搭配喔！

星巴克9／5與9／6一連兩天推出星光好友分享活動，從下午4點至晚上8點進店消費，購買兩杯特大杯相同風味、冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待，請注意其優惠項目「不包含」星沁爽系列飲料、阿里山蜜柚烏龍青茶、哈密瓜白巧克力風味星冰樂、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，每人至多買二送二。

所以若想享本次優惠，請記得是「下午4點到晚上8點」、尺寸需點「特大杯」，以及以上品項沒在優惠範圍喔，此外車道服務、機場高鐵與大部分風景區門市、部分特定門市也未提供此優惠，記得可先向要去的店家確認喔。

85度C在9／11為歡慶中秋，當天上午10點至晚上10點，推大杯拿鐵咖啡第二杯25元優惠，而9月份仍延續每週三推出黑糖珍珠系列第二杯半價，其系列品項包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠奶茶，單價45元起，可混合搭配，折扣品以低價者計；每週五則推中大杯咖啡系列第二杯半價優惠，此活動限同品項，另須注意不適用於外送服務。

伯朗咖啡館則在9月續推卡友獨享飲品買一送一，針對9月份的每週一9／5、9／12、9／19、9／26，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

丹堤咖啡針對9月份，也推出中秋賞月趣寄杯優惠，即起至9／10止，消費者一次購買6杯，就額外再送6杯，此優惠需至丹堤行動購物網加入會員，信用卡線上付費即可享外帶飲品咖啡買6送6優惠，90元飲品券12杯原價1,080元，特價540元，兌換期間至11月底止。