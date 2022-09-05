王心凌風頭險被露小蠻腰阿嬌搶走　套13萬香奈兒衣秀一姐氣勢

▲身穿香奈兒的王心凌（右二）與吳謹言（左起）、阿嬌、主廚、阿Sa開心合影。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）與。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）



記者陳雅韻／台北報導

今天歡度40歲生日的王心凌，連日已開始以美食展開慶生之旅，她透露因工作認識的啟勝大廚，沒想到又因為工作造訪他的家鄉雲南，還特別安排一場厲害的菌菇宴，她與《乘風破浪的姐姐3》同甘苦的吳謹言、阿嬌、阿Sa吃得好開心，與姊妹們合影時，她的135,500元香奈兒喀什米爾開襟衫相當吸睛，未料風頭差點被露小蠻腰的阿嬌搶走。

▲王心凌穿的香奈兒2021/22 métiers d’art 工坊系列酒紅色開襟衫135,500元。（圖／翻攝香奈兒官網）

王心凌因《乘風破浪的姐姐3》亮眼的表現爆紅，她不僅舞台裝用心，私服也是一線大牌的火紅款式，與姊妹淘在雲南享用美食時，穿著香奈兒2021/22 métiers d’art 工坊系列酒紅色的喀什米爾開襟衫，上面點綴許多銀色雙C Logo，辨識度百分百。

▲王心凌亮黃色開襟衫搭配MIKIMOTO珍珠項鍊彰顯好氣色。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）



生日前一天，王心凌又與吳謹言、工作團隊享受主廚安排的大餐，她以白色內搭配上黃色開襟衫，再戴上約176,000元MIKIMOTO珍珠串鍊，散發珍珠光一般的好氣色，名媛孫芸芸在第一時間已獻上生日祝福。

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