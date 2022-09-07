居家烤肉族必收！8款電烤盤推薦　兩用鍋也能吃火鍋

文／Workworks職場人

一年一度的中秋節即將來臨～中秋節沒有烤肉怎麼還能算中秋節呢？本篇編輯將介紹「8款中秋居家烤盤」推薦，提供給職場人們參考，不管是要居家烤肉，或是拿來當作日常下廚的料理工具都很方便實用，快跟著編輯的腳步一起來挖寶吧！

中秋烤盤推薦

1.IRIS OHYAMA 多功能電烤盤

▲IRIS OHYAMA 多功能電烤盤，NT$2,990

追求高CP值、多功能料理工具的職場人們絕不能錯過「IRIS OHYAMA 多功能電烤盤」！電烤盤的雙邊調溫機能，可以自由調節左右烤盤的火力，加上摺疊收納的設計，很適合推薦給露營戶外玩家！除了有煎烤兩用的平面烤盤，更附贈章魚燒、蜂窩烤盤，無論想料理牛排燒肉或是DIY鬆餅、章魚燒都很方便呢～編輯私心最喜歡「蜂窩烤盤」，蜂窩狀的設計可以避免肉類或海鮮燒焦沾鍋，居家烤肉族必收！

2.Bruno 多功能電烤盤

▲Bruno 多功能電烤盤，NT$3,290

在日本銷售超過250萬台的「BRUNO多功能電烤盤」，以繽紛復古精緻外型（目前共有紅色、白色、土而其藍、珊瑚粉、夜幕綠等多種顏色），再搭配兩種高溫不沾塗層烤盤、5段火力調節，煎烤炒煮都難不倒！BRUNO更貼心設計兩用木匙，讓你取出烤盤不怕燙手，光是一個電烤盤就能變出五花八門的料理，職場人們也可以至官網加購煎鬆餅必備的六格式料理盤呢！

3.Recolte 雙面煎烤盤

▲Recolte 雙面煎烤盤，NT$3,480



風靡日本租屋族的「Recolte」品牌集結簡約時尚、小巧特色的設計，「Recolte雙面煎烤盤」除享有獨家設計的雙面熱壓式，也有附贈平煎式烤盤，讓你一次享受兩種烹飪風格、享受多樣料理的樂趣，編輯私心推薦他們家燒烤盤的凹凸面設計，可以將多餘的油脂集中流向集油盤！如果早上喜歡吃熱壓吐司的職場人們，可以參考這款唷～

4.Recolte Home BBQ 電烤盤

▲Recolte Home BBQ 電烤盤，NT$3,280

以改良式加熱器的設計，燒烤的同時帶來足夠的火候溫度，也不怕容易烤焦，更棒的是烤盤上有六個排油孔的設計，將多餘的油脂低落到下方水盤，中秋節吃五花肉就能更少油健康！另也附贈燒烤盤、平煎盤兩種盤面提供給職場人們隨時替換唷～

5.米石里－石板烤盤組

▲米石里－石板烤盤組 電烤盤，NT$980

喜歡吃石板烤肉風味的職場人們，絕不能錯過充滿烤肉儀式感的「米石里的石板烤盤組」，這款設計是以天然的火山岩打造，和普遍市售的烤盤差異在於「石板烤盤」可以保留食物原有的鮮美滋味，且將食物放在烤盤上還會爆出美味聲響，如果有興趣想購買的職場人們，可至Pinkoi上選購哦！

6.SAMPO聲寶-電烤盤萬用爐

▲SAMPO聲寶-電烤盤萬用爐，NT$1,688

正在尋找大面積烤盤的職場人們，快把這台筆記下來！「SAMPO聲寶-電烤盤萬用爐」的烤盤面積一次可以容納5支燒肉串，適合推薦給多人份量需求的職場人們，更棒的是烤盤導油孔、集油盤的設計，可以減少烹飪過程中產生多餘的油脂與煙霧，加上烤盤上塗抹雙層不沾黏的塗層，烤肉的時候就不怕沾黏的情況，還能延長烤盤的使用壽命、清潔更輕鬆！

7.NICONICO 小食曆-掀蓋式火烤兩用爐

▲NICONICO 小食曆-掀蓋式火烤兩用爐，NT$3,180



質感文青族必收！身兼蒸氣烤箱、電烤盤、電火鍋等多功能的「NICONICO小食日曆掀蓋式火烤兩用爐」，不僅外觀符合簡約有質感，兩用爐的設計也滿足租屋族火烤兩吃的需求，貼心的是此烤盤功能可以自由定時和左右分別調節溫度，只要有這台兩用爐，就不怕廚房放太過擁擠，煎炒煮烤通通都靠這台超方便，快趁中秋節快買回家吧～

8.TIGER虎牌多功能鐵板萬用鍋

▲TIGER虎牌多功能鐵板萬用鍋，NT$3,290

如果中秋節想邊吃燒烤、也想邊煮火鍋的職場人，一定要購入這台一機多用的「TIGER虎牌多功能電烤盤」，萬用鍋採用雙層的設計，上層的「兩用式的波型烤盤」鍋底密佈紋路壓花，烤肉同時能讓油面更加均勻，至於下層的「深鍋」則可以拿來煎炒煮或火鍋使用，中秋節買這台回家，可說是多種美味一次滿足！

以上分享「8款中秋節烤盤推薦」，職場人們最喜歡哪個款式呢？編輯私心推薦可以購入兩用爐、萬用鍋，不僅中秋節可以拿來應景烤肉，平時也能作為下廚的料理工具，非常推薦給在外的租屋族、不太會下廚料理的職場人們參考唷～

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