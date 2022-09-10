不懂拒絕常被凹？6準則輕鬆說「不」　多想想自己正在放棄的事

文／Workworks職場人

彼得．杜拉克在《少，但是更好》書中提到了「非專準主義者」常會避免說不，以免感受到社交上的尷尬和壓力；「專準主義者」則敢於堅定、果決，只對真正要緊的事情說好，職場人們傾向哪一類型呢？這次編輯就從書中整理出「6個教你如何優雅地說『不』的準則」，一起來看看吧！

1.把決定和關係區分開來

▲6個教你如何優雅地說『不』的準則。（圖／Unsplash，下同）



作者在書中提及當人們要求我們去做某件事情時，我們時常會「對人不對事」，把他的要求和關係混為一談，反而會忘記「拒絕這個要求並不等於拒絕這個人」的道理，作者也說道，唯有把「決定」和「關係」區分，才能讓腦袋做出清楚的決定喔！

2.優雅說「不」，不代表得用「不」這個字

作者提出，無論是「你想到我，實在讓我受寵若驚，但我恐怕忙不過來」，或「我很想答應你，可是我接太多工作了」等說法，都是可以明確又有禮貌地拒絕對方且不需要使用「不」這個字。

3.專注於取捨

當我們答應對方時，先多想想自己正在放棄的事情吧！作者說道：「如果我們對機會成本（正在放棄的事情的價值）缺乏清楚的認知，就會特別容易落入『告訴自己可以全部做完』的非必要陷阱之中，或許最後反而什麼都做不完。」

4.提醒自己，人人都在推銷

作者在書中說道：「我不是故意在暗示人們不該受到信任。只是在說，每個人都藉由推銷某種東西（概念、觀點、見解），來換取你的時間。」當你意識到自己被推銷了什麼，是不是就能在決定是否買帳時更加小心謹慎呢？

5.說「不」往往必須以聲望來換取尊重

職場人們是否從在「說不」後，和對方的關係略顯尷尬的經驗呢？確實當某人要求某事卻無法如願時，即刻反應很有可能會是煩惱、失望，甚至憤怒。不過，還是有潛在的小優點在喔！作者提及，當一開始的煩惱、失望或憤怒逐漸消退後，「尊重」便開始發揮作用。雖然說「不」時冒了風險，但為了獲得長期的尊重，賭上短期的聲望損失，又何妨不呢？

6.明確的「不」可能比含糊或不置可否的「是」更優雅

作者說道，一句明確的「我不想管這件事」，遠遠比不回應某人，或是在明知道自己不行時，用一些像是「我會試著促成這件事」或「我也許可以」等，不置可否的回答來吊人胃口要好得多。含糊其辭、拖延到最後的「不」，只會讓處境變得更艱難，同時讓接收者更為憤怒，職場人要切記這一點喔！

▲《少，但是更好》（圖／博客來）

在《少，但是更好》書中，作者彼得．杜拉克作者以「少，但是更好」當作核心的概念，說明了讓生活化繁為簡的重要性，更教導如何在個人及專業領域中變得更有效率，讓你過上忠於自己的生活喔！

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