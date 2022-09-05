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鄭秀文、木村光希「差31歲」撞Versace包！　搶當迷宮女神辣曬鉛筆腿

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記者鮑璿安／台北報導

Versace一向以希臘女神作為品牌靈感來源，本季帶來全新的Greca Goddess迷宮女神包款系列 ，以極具辨識度的希臘迴紋元素一躍而上包款，順勢風靡亞洲女星，包括鄭秀文、木村光希、關穎、侯佩岑等人都搶先上手「撞包」一回。

▲Versace 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Versace 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Versace 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲（依序）鄭秀文與木村光希演繹Versace Greca Goddess肩背包白色款式 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

50歲凍齡港星鄭秀文PO出身穿黑色西裝外套「下衣失蹤」的火辣美照，腰間包款就屬Greca Goddess白色款式，她以輕巧的肩背方式演繹，一黑一白搭配瞬間脫穎而出，一雙筆直美腿也相當搶鏡。恰巧差31歲的日本星二代木村光希也演繹了白色同款，她選擇肩帶為希臘迴紋鏈帶的款式，以黑色緊身上衣的成熟打扮彰顯胸前包款，試圖卸下少女甜美感。

▲Versace 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Versace 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲關穎、侯佩岑搶曬新包不落後 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

此外，台灣女星則有關穎、侯佩岑上手，關穎大膽挑戰藍綠色活潑搭配，完美進化成迷宮女神。Greca Goddess迷宮女神系列包款包括肩背包和大型手拿包，可配搭希臘迴紋鏈帶或皮革肩帶，而手拿包以希臘迴紋金屬裝飾點綴袋面中央，可將手穿過其中方便攜帶，另也提供鏈帶皮夾、錢包等，豐富搭配。

▲Versace 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Versace 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Greca Goddess迷宮女神系列包款包括肩背包和大型手拿包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

此外，Bottega Veneta在2001年推出的 Cabat竹籃包於今年秋冬正式回歸，包款以1960年代法國南部女士風格為靈感，遙想著漫步在沙灘上的女士們，自信且無謂的姿態。而Cabat一詞，更是法語中「竹籃」之意，本季創意總監Matthieu Blazy還為Cabat 推出全新迷你尺寸，附有可拆式的皮革背帶及收納內袋，小巧樣貌更貼近現代生活的時尚態度。除了經典的黑色與標誌的鸚鵡綠外，更有溫潤柔美的薰衣草紫色及清新的開心果綠，為系列增添活潑彩盤。

▲BV 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲BV 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲孫芸芸、蔡詩芸（依序）演繹Cabat迷你尺寸。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

關鍵字：

Versace, 鄭秀文, 木村光希, 侯佩岑, 關穎, Greca Goddess

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