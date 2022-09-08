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五個快樂度過中秋連假的行程　蛋黃酥、甜甜圈香皂一起做好吃又好玩

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

中秋連假即將到來，但是如果遇到天公不作美，狂風暴雨不論去哪個戶外行程都不適合，今天幫你想好了五個讓你快樂度過連假的行程，有吃有玩還有得用，在室內也能夠充實享受假期，讓你活力滿滿面對收假！

花貓蛋糕實驗室

▲中秋五活動，讓你直道天涼好個秋。（圖／由Pinkoi提供）

▲香酥可口的蛋黃酥，自己做更健康（圖／由Pinkoi提供，下同）

每年中秋節不可或缺的好朋友，非蛋黃酥莫屬了。但是吃那麼久的蛋黃酥，會不會好奇黃酥怎麼做的呢？花貓蛋糕實驗室限時推出中秋獨家體驗，將經典蛋黃酥的製作方法大公開，如果不喜歡蛋黃酥也有其他可口糕點可以選擇，就算是初學者也可以輕鬆上手，與親友團聚的同時也能在他們面前大展身手，一起享用傳統糕餅的經典美味。

P’Simply Studio甜甜圈渲染手工皂

▲中秋五活動，讓你直道天涼好個秋。（圖／由Pinkoi提供）

▲甜甜圈手工皂不只可愛還實用。

中秋連假，面對疫情依舊不能鬆懈，親人朋友一到家中就要讓他們洗手做好清潔，P’Simply Studio教你怎麼做甜甜圈香皂！以人見人愛的甜甜圈為靈感，由專業師資細心解說渲染皂的配方與技巧，並且讓你親自調色、親自切皂，做出屬於自己獨一無二的手工甜甜圈皂，讓客人來到你家不只誇你是防疫小尖兵，更會誇你的生活品味。

薇拉手工皂 星球蠟燈罩體驗

▲中秋五活動，讓你直道天涼好個秋。（圖／由Pinkoi提供）

▲星球燈幫你把星星摘下來，在家就能賞月，淡淡香氣浪漫又療癒。

明月幾時有，把酒問青天？中秋節如果遇到陰天也沒關係，薇拉手工皂幫你把月亮變到眼前，推出初學者友善的星球蠟燈課程，特意選用了天然香氛精油，讓每個人把漫天的星河點點，摘下一顆自己最中意的星球，用自己的雙手親自打造，不僅製作過程輕鬆簡單，淡淡的香氣更是能在忙碌的生活中增加療癒的儀式感。

藍圖藝術工作室 刮刀油畫體驗

▲中秋五活動，讓你直道天涼好個秋。（圖／由Pinkoi提供）

▲刮刀油畫一刮一抹好輕鬆，在秋天也能透過畫享受春意盎然

什麼！這麼漂亮的花居然這麼好畫！「藍圖藝術工作室」利用中秋連假推出刮刀油畫體驗，靠創作排解平時生活中的壓力，跟著老師利用油畫刮刀技法，厚抹5撇，讓奶油般的質感幫你靜心，每一筆筆抹上去的顏料，繁花綻放的春日戀曲躍然紙上，零繪畫經驗也能輕鬆上手，留下壓力，帶走美麗與品味。

樸陶堂 手捏貓貓狗狗薰香器皿

▲中秋五活動，讓你直道天涼好個秋。（圖／由Pinkoi提供）

▲猜猜這些可愛的貓貓、狗狗是什麼？是超可愛薰香器皿。

手作真的是最能放鬆心情的事，就用陶藝幫自己做個心靈排毒吧，以諧音「葡萄糖」命名的陶藝品牌「樸陶堂」推出了簡易的貓貓狗狗薰香器皿，捏陶的當下將壓力釋放在手中陶土。別擔心，就算是初學者也能捏出呆萌呆萌的小動物，生活有療癒小物陪伴，無論再忙再累，看到這些小東西也能為忙碌的日常增添悠哉的氣息。

►環球推五條悟「無下限」爆米花桶帥爆！咒術迷必收麥當勞聯名甜心卡

►中秋將至！營養師：柚子營養成分高，提醒「3類人」要少吃

關鍵字：

中秋, 室內活動, Pinkoi, 手作課程

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