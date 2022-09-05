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布蘭登費雪甩低潮復出亮相紅毯！《怪奇》女星水晶馬甲造型超驚艷

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記者王則絲／外電報導

布蘭登費雪（Brendan Fraser）在淡出演藝圈、經歷低潮後，以新電影《鯨魚》（The Whale）復出，並於4日出席威尼斯影展電影首映，紅毯上雖然帥氣度不如以往，但氣色看起來很不錯；出演Netflix影集《怪奇物語》的女星莎蒂辛克（Sadie Sink）也同框亮相，她一身挖腰水晶馬甲禮服相當耀眼奪目，驚艷現場。

▲布蘭登費雪 The Whale 。（圖／達志影像）

▲布蘭登費雪與珍妮摩爾（Jeanie Moore）攜手現身紅毯。（圖／達志影像）

布蘭登費雪以《森林泰山》、《神鬼傳奇》3部曲紅遍全球，Man味性感形象深植人心，而後因背部受傷、離婚等因素淡出演藝圈，更因公開遭到好萊塢記者協會前主席性騷擾而被封殺，度過長年低潮後，他以新電影《鯨魚》（The Whale）復出，為繼2013年《決戰線》後相隔近10年復出的第一部作品，飾演一位中年出櫃同志，還透過增胖和特效化妝，在戲中扮演272公斤的暴食症患者，當初爆肥的狀態曝光時，讓不少粉絲們都替他的健康擔心。

如今53歲的布蘭登費雪當然不如以往帥氣，不過他的敬業精神還是非常可貴，他穿著鼻挺西裝現身本屆威尼斯影展，紅毯上似乎已掉了一些體重，雖然體型依然很龐大，但看來氣色不錯。

▲布蘭登費雪 The Whale 。（圖／達志影像）

▲《The Whale》紅毯。（圖／達志影像）

在電影中飾演布蘭登費雪女兒的莎蒂辛克也一同現身紅毯，20歲的她已從少女蛻變為小女人，當天她穿著Alexander McQueen 2023早春的水晶馬甲禮服，挖腰的設計讓她小露性感，一頭飄逸長捲髮則宛如公主，絕美華麗的造型令粉絲們超驚艷。

▲Sadie Sink。（圖／翻攝自IG）

▲Sadie Sink。（圖／翻攝自IG）

▲莎蒂辛克紅毯造型驚艷現場。（圖／翻攝自IG@alexandermcqueen）

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關鍵字：

布蘭登費雪, Brendan Fraser, 鯨魚, Sadie Sink, 威尼斯影展

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