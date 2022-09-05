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Zendaya被御用造型師搶走風采！帥氣「炫腹裝」輸給他的自信態度

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記者王則絲／台北報導

「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）近日被捕捉到現身紐約街頭，一身修身西裝搭配牛仔褲＋靴子的裝扮，十分帥氣有型，內搭襯衫還僅扣「一顆」扣子，讓腹肌線條巧妙顯現，而千黛亞的御用造型師Law Roach也站在一旁，他以黑色裙裝搭配大紅色厚底跟鞋與包包，因為這造型與那自信的態度實在太過搶眼，簡直搶走了巨星的風采。

▲Zendaya。（圖／CFP）

▲千黛亞與她的御用造型師Law Roach一同現身紐約街頭。（圖／CFP）

千黛亞男友湯姆霍蘭德（Tom Holland）日前因精神上的壓力不堪負荷，決定關閉社群媒體，坦承因為觀看關於自己的留言、評論，導致心理狀態變得不好，不過小倆口的感情並沒有因此受到影響，近日也拍到兩人甜蜜的一起上街約會、一起慶祝千黛亞的26歲生日。

千黛亞於3日則是被鏡頭捕捉到與長期御用造型師Law Roach一同現身紐約街頭，進行一場購物的行程，當天千黛亞的outfit十分不簡單，她穿著Vera Wang 2022春季高訂系列服裝，合身的西裝上頭有著以金屬細節裝飾的劍領，內搭襯衫僅扣了一顆扣子來「炫腹」，而下身的牛仔褲搭靴子則凸顯俐落的休閒感，總體來講已經算很低調。

不過正因為這天的千黛亞保持低調，讓一旁的造型師Law Roach變得特別搶眼，只見Law Roach穿著墊肩裁切皮衣、黑裙，搭配大紅色的漆皮包包與厚底高跟靴，搶眼造型讓人很難不去注意他，許多網友更表示：「第一眼不是看Zendaya」加上那充滿自信的肢體語言和時髦態度，簡直搶走了千黛亞的巨星風采，成為意外的焦點。

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關鍵字：

Zendaya, 贊達亞, 千黛亞, Law Roach

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