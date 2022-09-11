美好愛情的6大要素，你們都有嗎？興趣、幽默感相近讓感情更穩定

實習記者蔡孟廷／綜合報導

在感情中，要如何找到對的人、維持長久關係一直是許多人的課題，芬蘭著名愛情醫生艾蜜莉亞沃里薩爾米（Emilia Vuorisalmi）以親身研究經歷，解析出每個人在愛情中心動的時刻與那些煩惱，在新書《為什麼男人想狩獵，女人愛挑選》列出美好愛情的6大要素，來看看你和另一半中了幾項？單身的你也能從中收穫自己的幸福愛情。





美好愛情的6大要素

1.性格相配、幽默感相近

當性格與幽默感相近時，兩個人在爭吵時可以利用相似的邏輯去思考，而且在遇到困難時，彼此都能知道對方需要如何紓解壓力，可以因為同一件小事、一則笑話一起大笑，都有助感情升溫。

2.相似的價值觀和人生態度

感情中要找到與自己有相似價值觀與人生態度的對象，其實不容易，雖然相反的特質可以互補，也能維持住關係，但如果兩個人的思考模式總是不在同一個點上，就很難夠同進同退，就像吵架，一方總是負能量的表示：「都是我的錯」，久而久之，另一方也會對這段關係感到疲累，而漸行漸遠。

3.擁有相同興趣和嗜好

當兩人興趣相同時，就能輕而易舉找到共同話題，彼此的相同興趣不用全部一樣，至少在相處的互動下，兩個人都能一起有共鳴、一起有動力才是最完美的狀態。

▲美好的愛情並不只有一形式，但雙方都需要努力才能找到最適合彼此的關係。（圖／取自免費圖庫unsplash，下同）



4.濃淡相當的愛情

如果一方是黏人精，而另一方像斷了線的風箏，這樣子的感情也不會長久，找到一個彼此相處起來都舒服的模式，才能夠讓關係更加穩定。

5.工作和休閒時間的觀念接近

每個人的工作都不盡相同，在忙碌的壓力下許多人都會忘了體貼另一半，甚至交往後約會的次數變少，彼此的休假時間如果能配合一致，就不會造成一方感到孤單，不管交往多久，都至少要固定有屬於兩人的時間，才不會讓感情淡了。

6.類似的性驅動力

美好的性生活絕對是維繫感情的重要因素之一，日前有研究顯示，男女在一天之中，性慾最強的時間真的不一樣，加上如果都是上班族，回家後的疲累也會減少性愛的需求，更不用提婚後許多夫妻為了照顧小孩，性愛次數趨近於零，一段美好的性愛，絕對可以讓彼此忘卻那些煩惱與壓力，還身心更健康呢。

愛情醫生也提到，與其找一個與你互補的對象，不如去找一個與你接近的人，這樣在各方面都能更好的溝通與相處，而且不要對感情抱有不切實際的幻想，這樣只會不斷失望，而是要去讓兩人的關係去符合實際情況。

還有單身並不可怕，不要讓自己帶著上個感情的傷口去找另一人療傷，應該要好好思考自己所想要的，並在尋找對的人之前，重新認識自己，記起什麼對你才是最重要的，讓一切都穩定之後，才是再一次投入戀愛的好時機。

▲《為什麼男人想狩獵，女人愛挑選？》教你如何收穫理想愛情。（圖／三采文化提供）

★書名：《為什麼男人想狩獵，女人愛挑選？》

★作者：艾蜜莉亞・沃里薩爾米（Emilia Vuorisalmi）

★出版社：三采文化

★出版日期：2022／9／2

★建議售價：新台幣300元