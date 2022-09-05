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小S大女兒極短濕髪「比男生還帥」！高級臉酷似金高銀登韓熱搜

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記者王則絲／台北報導

女星小S（徐熙娣）16歲大女兒許曦文（Elly）近日正式進軍演藝圈，與温昇豪、炎亞綸等藝人合作拍攝驚悚影集《聰明鎮》，因被網友指出長相「酷似金高銀」，而讓出道消息在韓網登上熱搜；近日許曦文還登上了《Tatler Taiwan》雜誌，以極短髮的帥氣濕髮造型出鏡，引起粉絲們大讚：「比男生還帥！」

許曦文近幾年開始接拍時尚畫報，高級厭世臉孔與高挑身材的優勢，備受時尚品牌喜愛，不過近日她才宣布正式出道，以演員身份進入劇組拍攝作品。由於大S與具俊燁的新聞在韓國也炒得火熱，讓小S一家人都成為網民關注的焦點，當許曦文出道的消息一出，便被以「酷似金高銀」當作標題，登上熱搜榜，許多網友都認為許曦文與金高銀不只都是單眼皮美女，連笑起來都有點相似。

▲許曦文。（圖／翻攝自IG）

▲許多網民認為許曦文與金高銀長相有幾分神似。（圖／翻攝自IG）

許曦文獲邀擔任本月《Tatler Taiwan》雜誌風格人物之一，她身穿GUCCI 2022秋冬系列的黑色刺繡套裝，並將一頭下巴上的短髮抓成時髦濕髮，襯托服裝華麗隆重的氣場，幾撮髮絲落在臉龐，搭上她高冷的表情演繹，巨星氣場湧現，讓粉絲們紛紛讚賞：「帥慘」、「好漂亮」、「比男生還帥是怎麼樣」、「好像金高銀」、「超越小S了。」

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關鍵字：

小S大女兒, Elly, 許曦文, 金高銀

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