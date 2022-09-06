台東21國際渡假村6999元→2888元　升等水上星空房宛如飛到荷蘭

文／C編

放假就想要遠離城市的喧囂，找尋可以放鬆舒壓的大自然，讓自己的煩躁心情瞬間釋放，台東是很好的選擇，「Her森森」推出「台東21國際渡假村1泊1食雙人平日」優惠活動，原價6999元、特價2888元，等於一人只要1444元，輕鬆出遊沒負擔。

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位於台東鹿野的21國際渡假村，宛如隔絕城市的美麗仙境，尤其是水上星空房，平靜無波瀾的湖水上，座落著一間間的小屋，令人聯想到荷蘭的水上住宅，晚上夜景星空倒映在湖面，更是美到不行。

不只是水上星空房，其他部分房型也有靠近水岸的設計，湖面上還有可愛的天鵝以及鴨子悠游，真的是讓人相當放鬆。房間內部也很舒適，簡約大方的設計，毫不感到拘束，絕對要一住。

21國際渡假村距離鹿野高台非常近，可以規劃踩點，雖然已不是熱氣球嘉年華時節，但鹿野高台擁有絕佳的遼闊視野，能一覽高台地區、卑南溪谷底等美麗景色，令人覺得心曠神怡。渡假村離鹿野車站相當近，到市區也非常方便，晚上想要吃點宵夜、找地方逛逛，都有得玩。

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「Her森森」推出「台東21國際渡假村1泊1食雙人平日」優惠活動，原價6999元、特價2888元，等於一人只要1444元，升等四人房（含早餐）或升等水上星空雙人房，沒有想要安排行程，待在台東21國際渡假村裡面也很放鬆，有自然生態可以觀看，或是騎腳踏車遊園，很適合全家大小一起出發。