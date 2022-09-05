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花瓣竟是木材、海膽項鍊6種戴法　Boucheron異材質上演衝突美

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記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）今起至8日舉辦Carte Blanche , Ailleurs 高級珠寶展，26件總值逾2億元的新作全數抵台亮相，創意總監Claire Choisne大膽採用源於自然界的素材，與美鑽、寶石相結合，帶領藏家神遊沙灘海濱、再到叢林探險，甚至遠征地球深處，有趣的是大眾認知的媒材轉化成豐富形體，例如木材成為擬真花瓣、鑿空鵝卵石變身為鑲鑽項鍊，而蝴蝶翅膀真的化為永恆成為胸針了。

▲▼ Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Boucheron Leaf Woman主題珠寶，包括髮際的天堂花、蝴蝶胸針、植編手環、蛇手環與巨嘴鳥手環。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼ Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）▲▼ Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）

▲Boucheron主石為37.97克拉綠色碧璽的鑽石枝葉手鐲（左）17,300,000元，旖斑蝶翅膀所創作的蝴蝶胸針。

▲▼ Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）

▲▼ Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）

▲Boucheron代表Sand Woman主題木藤鑽石項鍊亦可作為胸針（上）Coquillage Diamant鑽石貝殼耳環。

Boucheron為Carte Blanche , Ailleurs 高級珠寶系列創作5大主題，以夢幻沙漠為題的Sand Woman首度選用天然藤條纖維製出曲線優美的領片、可轉換成胸針的項鍊，再以美鑽勾勒輪廓或裝飾流蘇，與異材質激發出新鮮火花；而充滿熱帶風情的Leaf Woman主題，焦點為鑲嵌37.97克拉綠色碧璽的Feuillage Diamant鑽石枝葉手鐲，猶如綠色樹葉編織的環圈其實為鋁材質，經過電泳塗裝技法呈現濃郁的綠色，並仔細刻上如葉脈般的線條，栩栩如生。

▲▼ Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）

▲模特兒肩膀上的Boucheron Earth Woman主題Bois Diamant磁性肩際胸針 （左）11,450,000元，同時別著大理石芋螺鑲鑽的Jack Coquillage胸針。

▲▼ Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）

▲Boucheron代表Pebble Woman主題的Oursin Diamant海膽鑽石珠寶有6種佩戴方式。

棕色調的Earth Woman主題也充滿創意，盛開花朵姿態的Bois Diamant磁性肩際胸針層層疊疊的花瓣竟是紅木材質，鈦金屬的花蕊隨著外在受力輕輕顫動；另一讓人驚喜的新穎材質為白色鵝卵石，Boucheron運用在Pebble Woman主題製成項鍊、耳環，每顆石頭巧妙被挖空減輕重量，並鑲嵌美鑽增添華麗感，相同是獨一無二的海膽珍珠鑽石項鍊則可轉化成短項鍊、珍珠手鍊、胸針等6種佩戴法。此外，探索地底深處的Volcano Man主題，則選用經過碳化的橡木與鑲滿鑽石的扭結完美結合，創造衝突美感。

▲▼ Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）

▲Boucheron Galet Diamant鑽石鵝卵石項鍊，19,450,000元。

▲▼ Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）▲▼ Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）

▲Boucheron 演繹Earth Man主題的Bois Brûlé Diamant鑽石碳木項鍊（左）9,450,000元，於珍珠母貝噴繪圖案的Coquillage貝殼項鍊。

甫在台舉辦Hortus Deliciarum歡愉花園高級珠寶暨腕錶展的Gucci，展出142件、總值約8億4400萬元珠寶與腕錶，引領貴客走進創意總監Alessandro Michele的「壯遊（the Grand Tour）」主題，當中4件珠寶也運用異材質，品牌從佳士得拍賣會標得描繪羅馬著名景點的18世紀微型馬賽克作品，搭配品牌招牌蝴蝶結元素、花卉圖騰等，鑲飾鑽石、繽紛彩色寶石，象徵旅行的「紀念品」。

▲▼ Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）

▲Gucci Roma主題微型馬賽克白金手鍊，7,550,000元。（圖／Gucci提供，以下同）

▲▼ Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）

▲Gucci Roma主題微型馬賽克白金項鍊鑲嵌綠柱石、黃玉、火蛋白石、粉紅尖晶石和鑽石，11,500,000元。

►獅子利齒咬住「紀念品」好威　Gucci壯遊珠寶碩大寶石助陣

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關鍵字：

Boucheron, 寶詩龍, Gucci

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