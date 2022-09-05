港式月餅熱量相當3塊炸雞！營養師教你聰明吃，熱量不破表

▲月餅淺嚐即可，小心熱量破表。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

中秋節即將到來，營養師余朱青分享月餅通常高糖、高油、高熱量，以常見的港式月餅來說，一個熱量就將近800大卡，若再加上烤肉，一餐熱量就破表，因此更需要聰明吃。

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

營養師余朱青舉例，像是雙黃蓮蓉港式月餅，一個熱量近乎800大卡，吃一個就等於吃了三塊速食店炸雞，也等於吃了一個排骨便當，換算需要健走144分鐘才能消耗，冰淇淋月餅熱量約289大卡，需健走快走52分鐘消耗，而大家最愛的豆沙蛋黃酥，小小一個就要234大卡，相當於白飯0.8碗，快走需43分鐘才能消耗。

營養師分享，不想熱量破表更該聰明吃，以月餅來說，可以切成小塊盡量跟家人朋友一起分享，既可嚐到多種口味，也不會一人吃太多份量。

她也提到選擇月餅類別及口味前可以先看一下營養標示，能選擇的話，還是挑個熱量低點的吃，像是加了蛋黃、雙黃 、還是豬油、滷肉餡的，這類熱量都比較高，攝取過多都容易增加膽固醇，也容易增加心血管疾病。

吃月餅時飲料要怎麼配？無糖茶會是好選擇，因月餅糖份都很高，就不要再選有糖的飲料，而且喝無糖茶配月餅，不止熱量低還能解膩。而應景的柚子雖營養豐富，但有的品種糖份高，適量攝取份量也要多留意 ，當天如果太多，下一餐或是隔天就要少吃一點平衡一下。

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