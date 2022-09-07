「4種牛肉組合」買一送一1999元　嫩肩沙朗油花完美、骰子牛香氣足

文／C編

想要中秋烤肉，卻沒時間外出買食材？那就上網網購吧！直送到家方便又省時，一次就可以買好買滿，「Her森森」推出「海鮮主義Hen可以牛肉組」，每組含4種牛肉，買一送一，絕對可以吃好吃滿，原價2200元、特價1999元，絕對不能錯過。

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▲海鮮主義Hen可以牛肉組1組，買一送一，原價2200元、特價1999元，點我購買。



這次推出的牛肉組中，包括嫩肩沙朗牛肉、骰子牛肉、小牛板腱牛排、牛五花燒烤片等4種，買一組送一組，等於總共有8包牛肉，適合家庭或是愛吃肉的人，兩組絕對能吃到飽，大滿足！

4種牛肉中，必吃絕對是嫩肩沙朗牛肉，為附著在肩頰骨上，也是肌肉發達的部位，油筋、油花分布均勻，肉質香嫩多汁，適合煎烤食用；還有骰子牛，鮮甜的原汁原味、細緻肉質搭配頂級油花，香氣十足，不想烤，燉煮也行。

另外，小牛板腱牛排有著迷人的大理石紋路，肥瘦恰到好處又充滿細緻的油花，吃起來柔嫩多汁，一口咬下肉汁噴發，真的是最高享受；牛五花燒烤片取自胸腹部的肉質，口感鮮嫩多汁、油脂豐沛又滑順，吃起來軟嫩不柴，散發陣陣肉香讓人著迷。

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「Her森森」推出「海鮮主義Hen可以牛肉組1組」，每組含4種牛肉，買一送一，絕對可以吃好吃滿，原價2200元、特價1999元，相當於一包只要約250元，而且直接下單就享免運，當然是划算到不行。