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日網爆紅心測「潛水時看到什麼」？　第一直覺分析你的怪人程度

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記者鮑璿安／台北報導

在交友過程中，是不是時常覺得自己的想法與他人不太一樣，不過究竟是誰「怪」？或許可以參考日本shinr的心理測驗，想想從海底散發的神秘光芒是什麼，來測測你的怪人程度。

▲▼心測 。（圖／翻攝自unsplash）

▲日本心測看你的怪人程度 。（圖／翻攝自unsplash）

Ｑ：你正在潛水，突然從海底浮現出某種散發著神秘光芒的東西，會是下面哪一種？

A.美人魚

B 閃亮的石頭

C 閃亮的花

D 彩虹魚

A. 解析怪人程度70％

你屬於「天才型」的怪人，時常在學習領域展現出自己的才華，因此與他人格格不入，由於你的腦筋思維不太一樣，若是想不出答案就會深陷其中，讓人覺得你很固執。

B. 解析怪人程度20%

你比較像是群體中的領導者，久而久之習慣與他人做出不一樣的決策，有點希望透過「與眾不同」來表現自己，不過若是沒有得到認可，就會讓自己心境上比較孤獨。

C. 解析怪人程度40%

你常常有些奇思妙想噴發，靈感來了擋也擋不住，有時候朋友接受不了，其實不代表你很怪，恰好是你怪得很超前，不妨堅持下去，也是一種個人特色。

D. 解析怪人程度90%

恭喜你，你的怪點子常被人感覺是異類，但是不得不說這些想法也是幽默的一部分，會讓人感覺到你是不一樣的，其實也是有血有肉的靈魂，若是找到契合的群體，那你才會活過來。

關鍵字：

心測, 心理測驗, 日本, 敏感度, shinr

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