無頸紋看起來更顯嫩！「乳油按摩厚敷法」一週兩次立刻見效

記者李薇／台北報導 圖／jennierubyjane IG、sooyaaa__ IG、品牌提供

保養臉部肌膚是每天的例行公事，但很多人都會忽略脖子的保養，加上常常低頭滑手機，頸紋就會越來越深，看起來容易顯老，建議可以透過保濕、防曬，加上6招保養手技，輕鬆打造出細緻、平滑的天鵝頸。

1.先使用熱毛巾濕敷脖子，幫助毛孔打開，加速後續保養品的吸收。

2.接著使用化妝水噴灑脖子，加強脖子肌膚的補水呵護。

3.挑選一款可以撫紋的精華油，擠出適量的產品，塗抹在脖子、後頸到胸前的位置。

4.先打圈按摩頸闊肌10下，再上下滑動重複10次，雙手交疊下滑壓住鎖骨，把頭往後仰、用舌根碰觸上顎鍛鍊前頸拉伸10下，接著把臉往左右肩膀後方拉伸10下。

5.使用A醇精華塗抹在頸紋的位置，可以用手指將頸紋撐開，塗抹在凹陷處，也可以使用美白精華，淡化頸部的暗沉。

6.最後使用乳液厚敷脖子，用保鮮膜封住10分鐘即可。

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