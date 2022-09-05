fb ig video ETtoday search mobile

無頸紋看起來更顯嫩！「乳油按摩厚敷法」一週兩次立刻見效

>

記者李薇／台北報導　圖／jennierubyjane IG、sooyaaa__ IG、品牌提供

保養臉部肌膚是每天的例行公事，但很多人都會忽略脖子的保養，加上常常低頭滑手機，頸紋就會越來越深，看起來容易顯老，建議可以透過保濕、防曬，加上6招保養手技，輕鬆打造出細緻、平滑的天鵝頸。

▲頸紋保養。（圖／jennierubyjane IG）

1.先使用熱毛巾濕敷脖子，幫助毛孔打開，加速後續保養品的吸收。

2.接著使用化妝水噴灑脖子，加強脖子肌膚的補水呵護。

▲頸紋保養。（圖／jennierubyjane IG）

3.挑選一款可以撫紋的精華油，擠出適量的產品，塗抹在脖子、後頸到胸前的位置。

4.先打圈按摩頸闊肌10下，再上下滑動重複10次，雙手交疊下滑壓住鎖骨，把頭往後仰、用舌根碰觸上顎鍛鍊前頸拉伸10下，接著把臉往左右肩膀後方拉伸10下。

▲頸紋保養。（圖／jennierubyjane IG）

5.使用A醇精華塗抹在頸紋的位置，可以用手指將頸紋撐開，塗抹在凹陷處，也可以使用美白精華，淡化頸部的暗沉。

6.最後使用乳液厚敷脖子，用保鮮膜封住10分鐘即可。

▲頸紋保養。（圖／jennierubyjane IG）

【推薦單品】

倩碧 天才激光修護煥膚精華，50ml、售價4,000元

▲頸紋,天鵝頸,保養,倩碧,歐舒丹,東森自然美,A醇,美容油。（圖／品牌提供）

新世代A醇精華，可以幫助肌膚收斂細紋，重現年輕緊緻的膚況，打造出細緻光滑的狀態，專利成分更是倩碧獨有，清爽的質地，一抹就吸收到肌底，當然厲害。

歐舒丹 杏仁美體油，100ml、售價2080元

▲頸紋,天鵝頸,保養,倩碧,歐舒丹,東森自然美,A醇,美容油。（圖／品牌提供）

蘊含51%以上普羅旺斯甜杏仁油，結合亞麻籽油、沙棘油、胡蘿蔔籽油、向日葵籽油與佛手柑精華油等多重天然潤澤成分，全身都可以用，一瓶打造細緻嫩滑肌膚。

東森自然美 大馬士革玫瑰賦活油，30ml、售價1490元

▲頸紋,天鵝頸,保養,倩碧,歐舒丹,東森自然美,A醇,美容油。（圖／品牌提供）

擁有頂級活性金三角精油組合大馬士革玫瑰原精、熏陸香脂精萃與頂級乳香成分，可以幫助肌膚潤澤嫩滑，浪漫的玫瑰香味，打造療癒的護膚感受。

關鍵字：

頸紋, 天鵝頸, 保養, 倩碧, 歐舒丹, 東森自然美, A醇, 美容油

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

最受男人寵愛的三大星座女！TOP 1簡直就是被捧在手心的女王

最受男人寵愛的三大星座女！TOP 1簡直就是被捧在手心的女王

章子怡彩妝師教妳刷出「太陽花美睫」　3大步驟、挑選對的產品都很重要

章子怡彩妝師教妳刷出「太陽花美睫」　3大步驟、挑選對的產品都很重要

讓你重新愛上洗澡的5款「神級沐浴露」！洗完還捨不得離開浴室

讓你重新愛上洗澡的5款「神級沐浴露」！洗完還捨不得離開浴室

婚後最靠得住的三大星座男　NO.1你絕對意想不到！ 風靡香氛圈的Le Labo中性調　限定城市香水再次掃蕩香迷荷包 表面看起來傻傻、實際超腹黑的「心機女」TOP 1簡直就是演戲高手 星巴克9／5起連兩天「買一送一」　85度Ｃ拿鐵「第二杯25元」 朴信惠背愛馬仕包逛展覽　腳下「超潮球鞋」暗藏藝術靈魂 宋智孝最近加大辣！緊身深V背心勾出傲人上圍　網呼：身材太好 侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面