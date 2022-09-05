最愛吃醋三大星座男！TOP 1認為女友是自己的、誰都不能碰，佔有慾超強烈

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

12星座的男性各有各的不同，其中有3大星座男性的佔有慾特別強，對於他們來說，女友就是領地的概念，不許任何異性接觸、侵犯，只要有人靠近，他們立刻就有危機意識，只要碰觸到，馬上就會不開心。

TOP 3：牡羊男

牡羊男比較屬於一根筋的個性，單純、孩子氣的他們，總是希望世界簡單一點、沒有任何傷害，對另一半也是捧在手心喜歡、呵護，當然不允許有任何人打擾，只要看到別人稍微接觸，就會激起保護慾，絕對心理不舒服、會有吃醋的展現。

TOP 2：獅子男

跟動物界裡的獅子一樣，獅子男擁有霸道的天性，唯我獨尊的感覺，自尊心也非常強，對於他們來說，絕對不允許任何人來侵犯他該有的權利，只要另一半跟對方有一些接觸，或是過多的互動，他的佔有慾立刻就會升起來，馬上宣示主權。

TOP 1：天蠍男

天蠍男可以說是12星座中，佔有慾最高的星座，只要看到自己的女友或是戀愛對象，跟異性有一丁點關係，就會立刻吃醋，或是不開心，他認為，對方是屬於自己一個人的，任何人都不能有互動，佔有慾非常強烈，所以成為他的另外一半要特別注意。

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