新光三越東區鑽石塔「超過50%全台獨家」　12月登場

▲新光三越總座吳昕陽看好下半年市場，表示百貨最辛苦的時候已經過去了，帶領旗下各分店創造更多可能。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／台北報導

新光三越首間進駐東區商圈分店的「鑽石塔Diamond Towers」預計將在12月登場，新光三越總座吳昕陽今（9／5）表示「百貨最辛苦的時機已經過去」，呈現蓄勢待發的氣勢，他表示鑽石塔進駐的商品有超過一半都是台灣獨家，不論品牌或是新系列。將為東區注入新活水。

持續兩年多的疫情，因全球與台灣採取與疫情共存策略，民眾日漸回復正常生活，新光三越在中秋前夕，宣布日後的方向策略，將以「新體驗、新消費、新永續」三大方向進行，總座吳昕陽表示，根據經濟部的調查，百貨、購物中心業態的成長1至7月高達20%，其他包括量販、超市等成長約4%，而新光三越的整體成長表現也幾乎相同。

吳昕陽表示「百貨最辛苦的時候已經過去了」，新光三越今年1至7月，對比2019的非疫情年也有成長，下半年邁入周年慶折扣季，消費者預期明年通膨，提早入手、精品銷售持續暢旺，還有部分消費者因疫情理賠有更多資金運用等相關動力，都看好下半年市場，年底前要拼雙位數成長率。

▲新光三越位於東區的首間賣場鑽石塔Diamond Towers，預計12月對外開幕，從上個月開始業者就已經陸續進場。（圖／資料照）

新光三越8月正式開幕旗下首間Outlet，年底還有東區商圈的「鑽石塔Diamond Towers」即將到位，鑽石塔商場面積僅有4388坪，是新光三越旗下最小的分店，主力客層放在時尚、潮流的高端客，新光三越以Outlet、千坪大小的精華賣場，提供客戶「新體驗」。

此外，以持續建構Online服務，作為新消費的發展趨勢，透過網路串連各地銷售，吳昕陽解釋：「以後若台南辦小農物產展，台北的客人也可以買得到，台北A11的快閃店商品，高雄的會員也能透過Online下訂」，還有結合外部單位，銷售演唱會、展覽門票，或是旅遊相關的娛樂活動，甚至還可能規劃能累積新光三越點數等，新永續則是以食安為發想，內外部共同稽核，不但保障消費者健康，也對社會有正向影響。

「鑽石塔Diamond Towers」預計將在12月登場，預計會進駐一線精品、化妝品、設計師服飾、潮流商品、餐廳與超市，零售部分佔75%、餐飲則佔25%，將會有一半的比例都是「全台獨家」，包括獨家品牌跟現有品牌的獨家系列商品都有，A、B兩棟將進駐8間餐飲，A棟4樓將規劃整層的餐廳加超市，預計將會為東區帶來新活水。