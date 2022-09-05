碧昂絲胸前挖空曬S形曲線　配Tiffany 特製金鍊辣度破表

▲碧昂絲貼身裝展露性感曲線，搭配Tiffany為她打造的Hardwear 18K金項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品龍頭集團LVMH自收購美國珠寶品牌Tiffany & Co.後動作頻頻，不僅觸角伸及潮流界推出話題商品，也砸重金邀巨星加持，第二度請西洋音樂天后碧昂絲（Beyoncé）出馬，拍攝全新形象廣告「LOSE YOURSELF IN LOVE」，她連換多套服裝大秀天后氣勢，當中一套胸前與腰部挖空的貼身洋裝，盡顯她波濤洶湧的S形曲線，辣度破表。

▲碧昂絲所戴的Tiffany HardWear項鍊以原創款3倍比例所打造而成，將於「LOSE YOURSELF IN LOVE」全新計畫期間限量發售。



碧昂絲穿「挖洞裝」搭配的Tiffany金項鍊，是專為她打造的特別版HardWear項鍊，由品牌珠寶設計創新工作坊歷時40多小時手工組裝和拋光，製作出以原創HardWear 3倍比例打造出的18K金鍊節項鍊，更加霸氣，將於「LOSE YOURSELF IN LOVE」全新計畫期間限量發售；她另一套造型同樣大露事業線，以金屬光澤裝配上Tiffany VICTORIA® 鉑金鑲鑽項鍊，盡顯巨星氣勢。

▲碧昂絲以低胸金屬光澤裝搭配Tiffany VICTORIA® 鉑金鑲鑽項鍊展現巨星氣勢。

除了好萊塢一線明星加持，珠寶品牌也積極向新世代招手，年輕且高知名度藝人成為最佳代言人，南韓女團BLACKPINK成員即是最佳代表，Rosé拿下Tiffany代言、Lisa是寶格麗（BVLGARI）代言人，Jisoo（金智秀）則是卡地亞（Cartier）形象大使，她近日才受邀前往東京參加卡地亞活動，足見其高人氣。

▲Jisoo日前以卡地亞形象大使身分，出席位於東京舉辦的活動。（圖／翻攝sooyaaa__IG）





▲Jisoo穿Alaia露肩洋裝搭配卡地亞美洲豹珠寶。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

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