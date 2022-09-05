安海瑟薇「鳳梨愛鞋」首登台！Aquazzura快閃店必敗款一次看

▲搶逛Aquazzura亞洲首間快閃專賣店 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

「對我來說，製鞋不只是創造藝術品，而是讓女人展現自信與美。」知名義大利精品鞋履品牌Aquazzura創辦人Edgardo Osorio帶來許多繽紛華麗的高跟鞋，早已經風靡梅根、安海瑟薇小S等人，更是婚禮以及派對的矚目焦點。此次品牌宣告於台北微風復興開設亞洲首間快閃店，經典款式Bow Tie Sandal、Yes Darling Crystal Mule等，一次集結！

▲梅根穿著Aquazzura 旗下Matilde高跟鞋。（圖／CFP）

▲Aquazzura 首次登台於台北微風廣場設立快閃店，鞋底招牌鳳梨圖案代表熱情和好運。（圖／品牌提供）



Aquazzura品牌10週年首次進軍台灣市場，創辦人Edgardo Osorio的生活背景與設計元素息息相關，他生長於南美洲哥倫比亞，始終認為鮮豔、瑰麗的色彩能帶來快樂的能量，因此以義大利文「藍色的水」為品牌名稱，有趣的是，每雙鞋履底部都藏有一顆金黃色鳳梨，代表熱情和好運，意外與台語「旺來」形成可愛的呼應。

▲KOL莫莉演繹的Tequila Plexi Sandal 是極為性感華麗的款式。（圖／品牌提供）

此次台灣快閃店延續品牌熱情的概念打造出黃黑色店裝風格，引入款式包含KOL莫莉演繹的Tequila Plexi Sandal，用以顆顆鑽飾遊走腿部曲線，最為性感華麗；同樣保留大面積鏤空的還有Gastby Sling、Temptation Crystal Sandal 款式，鞋履線條運用水晶點綴而成相當夢幻。

▲安海瑟薇曾上腳的Bow Tie 系列，後方標誌性蝴蝶結非常可愛 。（圖／CFP、品牌提供）

▲Yes Darling Crystal Mule ，設計靈感來自於50年代的夜生活 。（圖／品牌提供）



另外，安海瑟薇曾上腳的Bow Tie 系列也有很有名，來台的露趾款式帶有線條流暢的設計，採用拋光緞布製成，配有可調整的踝帶。若想帶點小心機，可以選擇 Yes Darling Crystal Mule ，設計靈感來自於50年代的夜生活，其金屬球形鞋跟以Disco球去做設計，造型別緻連背面都吸睛。

▲小S也演繹過Aquazzura 高跟鞋。（圖／品牌提供）

同場加映Roger Vivier 2022秋冬系列Viv’ Choc

熟悉Roger Vivier方扣鞋的時尚迷，若認為鑽飾方扣過於正式，那麼新款Viv’ Choc無疑是新選擇，這個自去年（2021年）秋冬誕生的新標誌，比起方扣更為圓潤優雅，除了手拿包款外，出現在高跟鞋上也是最佳演繹， 鑽扣絲緞高跟鞋綴以閃鑽飾扣，配以鍍漆後跟，皮革內底鑲嵌心形圖案，優雅不過時。

▲Viv’ Choc 系列鞋履包款。（圖／翻攝自品牌官網）