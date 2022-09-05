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《美少女戰士》聯名錶不到5千元入手　上演變身「水手月亮」場景

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▲▼ 美少女戰士聯名 。（圖／公關照）

▲CASIO BABY-G與《美少女戰士》推出全新聯名型號BA-110XSM，包裝盒設計也呼應表款，4,900元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由武內直子（Naoko Takeuchi）創作的日本少女漫畫系列《美少女戰士》今年歡慶問世30周年，7月於日本東京六本木舉辦的特展中，精品鞋履Jimmy Choo特別在展中發布從主角月野兔夢幻造型發想的桃紅色水晶長靴供粉訂製，但身價不凡約44萬元台幣；近日粉絲終於等到親民版本的聯名商品，CASIO BABY-G與《美少女戰士》推出聯名錶BA-110XSM，不到5,000元便能收藏。

▲▼ 美少女戰士聯名 。（圖／公關照）

▲BABY-G與《美少女戰士》聯名錶BA-110XSM，喚起不少6、7年級生的回憶。

BABY-G與《美少女戰士》聯名錶BA-110XSM的設計主題為主角月野兔變身為「水手月亮」的獨特能力，半透明的海軍藍錶殼及錶帶猶如夜空，點綴藍色、紅色及黃色的星星、月亮、心形等圖案，面盤上的金色指針與星月裝飾，讓人聯想到水手月亮變身場景，錶帶環與背蓋皆印有水手月亮的剪影輪廓，外盒包裝也完全呼應錶款設計，吸引粉絲目光。

▲▼ 美少女戰士聯名 。（圖／公關照）▲▼ 美少女戰士聯名 。（圖／公關照）

▲BABY-G型號BA-110XSM腕錶設計讓人聯想到水手月亮變身場景，錶背印有水手月亮的剪影輪廓。

精品級的《美少女戰士》商品Jimmy Choo訂製桃紅色長靴，則依月野兔招牌造型而生，長靴連同鞋跟佈滿19,000顆施華洛世奇水晶，璀璨耀眼，靴口還飾有月亮圖案，相當夢幻。

▲▼ 美少女戰士聯名 。（圖／公關照）

▲Jimmy Choo於東京六本木博物館舉辦的 「美少女戰士」展覽上，推出限量聯名訂制水晶長靴約440,000元。（圖／Jimmy Choo提供）

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關鍵字：

Jimmy Choo, 美少女戰士, BABY-G

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