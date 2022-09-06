Rosé也愛用！神級「蓬鬆感髮品」盤點，幫你創造高回頭率

▲蓬鬆和光澤是成就女神髮的2大重點。（圖／翻攝自IG/roses_are_rosie、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季之後更該好好呵護秀髮，秀髮經夏日長時間日曬、或是去海邊長時間待在高鹽份的環境，都會使頭髮變得脆弱且易斷。然而頭髮養份倚賴頭皮養分，有健康的頭皮，才能打造豐盈的秀髮，盤點打造「蓬鬆感髮品」，讓你創造高回頭率。

▲CURLYSHYLL 蓬鬆修復髮膜，250ml，650元。

添加珍貴摩洛哥堅果油、白芒花籽油及積雪草等多種天然植萃，能讓扁塌髮根秒立正站好，賦予極致蓬鬆效果，並改善天氣不穩定與生活壓力造成的乾癢紅腫、緊繃不適的敏感肌頭皮。

▲呂 強韌髮根香氛洗髮精（首爾夕陽），585ml，650元。

有如香水般的多層次香氣洗髮精，幫助去除因為夏日頭皮出汗、出油或是烤肉造成的頭臭、頭皮異味，以苦橙為基調、結合中調小蒼蘭及梔子花的迷人花香，最後帶出醇厚檀木香氣。

▲德國AB 超豐盈潔淨洗髮精，200ml，1,900元。

含豐富植物成份如馬卡根精粹、水解蛋白及維他命 B5，幫助修護受損髮質，徹底潔淨，維護頭皮與髮絲水份，洗後秀髮豐厚且帶有水漾光澤。

▲AVEDA 蘊活光萃波浪凝露，200ml，1,300元。

提供髮絲長達 24 小時極致保濕效果，解決燙捲、夾捲造型最擔心的乾硬毛燥困擾，為頭髮曲線提供適度支撐力，完美打造當今最受歡迎的波浪卷度。

▲Oribe 典藏特調鬆感質地噴霧，300ml，1,560元。

品牌明星商品換上新包裝，專利配方能夠有效吸附髮根油脂，讓頭髮從早到晚都能維持完美造型，為頭髮注入蓬鬆與光澤感，受損髮絲也適用。

►星．變美／伊能靜凍齡靠面膜，私藏愛用7款一次分享