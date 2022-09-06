梅根馬可穿8.5萬名牌衣稱開心返英　被酸「非真心話」

▲梅根馬可身穿總價超過85,000元的Valentino褲裝，與哈利王子一同出席青年高峰會。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

長居美國的英國哈利王子與老婆梅根馬可（Meghan Markle），6月帶長子亞契與女兒莉莉貝回英國參加女王伊麗莎白二世登基70年「白金禧」後，相隔3個月，周末夫婦倆再度踏上英國，昨一同出席於曼徹斯特舉辦的青年高峰會（One Young World summit），梅根馬可再度名牌加身，全套Valentino褲裝要價逾85,000元。

已全面退出英國王室公職的哈利王子與老婆梅根馬可，在美國受訪仍不時對王室開炮，近期梅根馬可為宣傳新推出Spotify的Podcast節目《Archetype》接受《The Cut》訪問，再度消費英王室與並打「種族牌」，自比成為王子妃的重要性與已故南非人權鬥士與前總統曼德拉獲釋相當，被曼德拉孫子嗤之以鼻。

▲哈利王子夫婦一同觀賞青年高峰會開幕儀式。（圖／路透社）

這趟返英之旅，哈利王子夫婦現身青年高峰會，上台演講的梅根馬可說：「很高興回到英國。」卻被王室評論員酸這絕非真心話，儘管她負評纏身，唯一不可否認的是她是標準衣架子，穿起紅色絲質Valentino高領衫與絲質褲俐落大方，不過她每回公開亮相總是昂貴的一線精品上身，逃不了與平價時尚混搭高手的嫂嫂凱特王子妃比較的命運。

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