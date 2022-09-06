玄彬「回瑞士拍大片」眼神太勾人！　Loro Piana行頭洩緊實身材

▲韓星玄彬最新畫報公開。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

韓星玄彬與孫藝真今年（2022年）3月舉行婚禮，6月升格準爸媽，而玄彬事業更不停擺，最近以官方品牌大使之姿出鏡Loro Piana秋冬形象照，更飛回《愛的迫降》定情地瑞士拍攝，畫面中玄彬穿上新季雙排釦大衣、Polo衫等紳士單品，彰顯與眾不同的魅力。

▲玄彬前往瑞士拍攝Loro Piana秋冬大片 。（圖／品牌提供）

玄彬2021年成功摘下Loro Piana官方品牌大使頭銜，此次秋冬畫報來到瑞士著名度假勝地St Moritz（聖莫里茲）拍攝，讓劇迷相當有感，在自然背景下傳遞最簡潔的紳士氣場。玄彬演繹起經典的單排釦和雙排釦大衣，俐落剪裁修飾身材，僅以背部出鏡彰顯優越肩線；另也示範了秋冬必備的燈芯絨單品，運用絨面外套遊走休閒正式之間，搭配軟領Polo衫和皮革運動鞋，完美消化這一身行頭。

▲玄彬演繹品牌秋冬系列單品，示範紳士穿搭；喀什米爾Polo上衣。（圖／品牌提供）

玄彬則是梳起旁分瀏海襯托帥臉，時而悠閒坐在草地上，時而深情望向鏡頭，讓粉絲一飽眼福。根據品牌描述的情境，秋冬男裝表現出男士熱愛冒險、現代優雅的模樣，恰好雙重特質在玄彬這組畫報上一次滿足。

而同一時間，孫藝真則是登上韓版雜誌《LUXURY》9月封面，身為Valentino 品牌大使的她，終於親自演繹了掀起芭比粉旋風的2022秋冬系列PINK PP，孫藝真穿著平口裙裝，以全身亮片襯托出夢幻氣息，搭配同色系打底襪為造型延伸。鏡頭拉遠來看，寬鬆袖口剪裁與腰身將孕肚遮蓋得相當巧妙，孫藝真手提Valentino Garavani VSLING包款在前方，仍可見孕肚微微隆起模樣，圍繞孕媽咪幸福氛圍。