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關穎辣妹裝絕配26萬香奈兒新錶　超大Logo讓人一眼瞧見

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▲▼ 關穎CHANEL 。（圖／翻攝IG）

▲關穎穿Chrome Hearts背心並疊戴多條項鍊，手腕上是香奈兒最新J12 Wanted de CHANEL腕錶。（圖／翻攝kwanterri IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛女星關穎雖然是忙碌的三寶媽，但對自己的狀態與時尚穿搭毫不馬虎，與姊妹淘聚餐時總以完美姿態現身。近日她與蔡依珊、陳妍嵐等好友大啖高檔日本料理，身穿奢華銀飾品牌Chrome Hearts白色背心搭黑色熱褲展現又酷又辣的風格，更讓人眼睛為之一亮是手腕上香奈兒（CHANEL）熱騰騰的J12 Wanted de CHANEL新錶，定價259,000元。

▲▼ 關穎CHANEL 。（圖／翻攝IG）

▲香奈兒J12 Wanted de CHANEL腕錶，錶背飾以「LIMITED EDITION」字樣，259,000元。（圖／香奈兒提供）

香奈兒今年推出CHANEL Wanted限定腕錶系列，靈感發想自80年代興起的標誌狂熱潮流，全系列圍繞品牌標誌而設計，關穎所選為亮面黑色陶瓷材質的J12 Wanted de CHANEL腕錶，捨去面盤一切圖案、時標，讓CHANEL 6個字母成為主要符碼，橫跨面盤並延伸至錶圈，展現強烈的個人宣言，而透明底蓋不僅顯露瑞士天文台COSC認證的自動上鍊機芯，也飾以「LIMITED EDITION」字樣彰顯特殊性。

▲▼ 關穎CHANEL 。（圖／翻攝IG）

▲關穎（左）與女星王思佳秀香奈兒包，戲稱「紅到發紫」。（圖／翻攝kwanterri IG）

關穎的香奈兒精品不僅於此，包款收藏更是驚人，她身為「同色控」，總能找到與服裝色系相呼應的包款，與女星王思佳聚餐時，一人拿紫色香奈兒包、另一人背紅色香奈兒背包，讓她忍不住戲稱「紅到發紫」。

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關鍵字：

關穎, CHANEL, 香奈兒

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