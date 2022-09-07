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「夜晚想很多星座」Top 3 ！　第一名莫名負能量，跟白天判若兩人

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲「夜晚想很多星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安 ／台北報導

你是不是也覺得白天生活都很正常，但是到了晚上就會有一堆情緒浮現，突然開始胡思亂想，擔心這個、害怕那個，莫名產生孤獨情緒，以下就公開「夜晚想很多星座」Top 3 ，白天晚上根本兩種人！

Top 3 雙魚座

雙魚座天生就屬於比較多愁善感的星座，平常沒有多說不代表他們沒走心，尤其是到了晚上，就會開始獨自一人默默思考今天一連串發生的事情，當下或許都沒感覺，但是越想越不對勁，自我帶入到場景中，開始了孤獨的負面情緒，也讓雙魚在夜晚尤其天馬行空，精神到根本睡不著。

Top 2 處女座

處女座面對任何事都是小心翼翼的，所以很容易將生活的細節放大檢視，進而再三詢問自己的內心，相對也給予自己比較大的壓力，搞得喘不過氣。其實處女往往是需要一個能夠傾聽的出口，畢竟白天都在傾聽別人，偶爾也需要一個安靜的角落聊聊自己的內心。

Top 1 射手座

射手座白天和夜晚的反差是相當大的，根本是判若兩人，白天看似正能量通透到不行，甚至還能為朋友排憂解難，不過到了晚上，就算是同樣的問題，自己卻是怎麼也想不明白，變得很憂鬱寂寞，為此會希望透過玩樂來偽裝自己不寂寞這件事，其實相對是感性又易碎的。

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關鍵字：

星座, 運勢, 射手座, 處女座, 雙魚座

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