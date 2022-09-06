泫雅與子瑜巧穿同系列　祭出「下衣失蹤」僅穿內褲火辣對尬！

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE於日前推出迷你專輯《BETWEEN 1&2》，率先釋出的個人海報照中，台灣成員周子瑜穿著藍色短版針織衫造型，洩出纖細的小蠻腰，展現少女活力且純欲的一面；但是不久後，韓女星泫雅竟也穿上了同系列的背心款式，並祭出真正的「下衣失蹤」，僅穿著內褲擺拍，用「性感小野馬」的名號強壓子瑜。

▲子瑜的藍色系宣傳服。（圖／翻攝自IG@twicetagram、thinkaboutzu）



子瑜這套宣傳造型以藍色調的整身搭配呈現，身上穿著法國品牌Courrèges的高領針織短版上衣，搭配同色系滾邊的香奈兒（CHANEL）針織短褲，露出她一截纖細的小蠻腰，上頭還飾以腰鍊更添誘人氣息，同時也凸顯子瑜高挑身材的優點，一雙修長美腿堪稱黃金比例。

▲泫雅也穿上Courrèges同系列的藍色針織衫。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）



然而最近泫雅Po出的居家風美照中，也穿上了與子瑜同系列的背心款式，有別於子瑜的純欲系少女風，泫雅表現的是「大人式」的性感，藍色低胸背心下僅穿著白色小內褲擺拍，祭出真正的「下衣失蹤」，還擺出各種撩人姿勢，火辣模樣在在體現她「性感小野馬」的名號，絲毫不輸給先穿上此款的子瑜。

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