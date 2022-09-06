fb ig video ETtoday search mobile

泫雅與子瑜巧穿同系列　祭出「下衣失蹤」僅穿內褲火辣對尬！

>

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE於日前推出迷你專輯《BETWEEN 1&2》，率先釋出的個人海報照中，台灣成員周子瑜穿著藍色短版針織衫造型，洩出纖細的小蠻腰，展現少女活力且純欲的一面；但是不久後，韓女星泫雅竟也穿上了同系列的背心款式，並祭出真正的「下衣失蹤」，僅穿著內褲擺拍，用「性感小野馬」的名號強壓子瑜。

▲子瑜、泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲子瑜、泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲子瑜的藍色系宣傳服。（圖／翻攝自IG@twicetagram、thinkaboutzu）

子瑜這套宣傳造型以藍色調的整身搭配呈現，身上穿著法國品牌Courrèges的高領針織短版上衣，搭配同色系滾邊的香奈兒（CHANEL）針織短褲，露出她一截纖細的小蠻腰，上頭還飾以腰鍊更添誘人氣息，同時也凸顯子瑜高挑身材的優點，一雙修長美腿堪稱黃金比例。

▲子瑜、泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲子瑜、泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲子瑜、泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅也穿上Courrèges同系列的藍色針織衫。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

然而最近泫雅Po出的居家風美照中，也穿上了與子瑜同系列的背心款式，有別於子瑜的純欲系少女風，泫雅表現的是「大人式」的性感，藍色低胸背心下僅穿著白色小內褲擺拍，祭出真正的「下衣失蹤」，還擺出各種撩人姿勢，火辣模樣在在體現她「性感小野馬」的名號，絲毫不輸給先穿上此款的子瑜。

►Zendaya被御用造型師搶走風采！帥氣「炫腹裝」輸給他的自信態度

►朴信惠背愛馬仕包逛展覽　腳下「超潮球鞋」暗藏藝術靈魂

關鍵字：

子瑜, 周子瑜, TWICE, 泫雅

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

最愛吃醋三大星座男！TOP 1認為女友是自己的、誰都不能碰，佔有慾超強烈

最愛吃醋三大星座男！TOP 1認為女友是自己的、誰都不能碰，佔有慾超強烈

星巴克9／5起連兩天「買一送一」　85度Ｃ拿鐵「第二杯25元」

星巴克9／5起連兩天「買一送一」　85度Ｃ拿鐵「第二杯25元」

日網爆紅心測「潛水時看到什麼」？　第一直覺分析你的怪人程度

日網爆紅心測「潛水時看到什麼」？　第一直覺分析你的怪人程度

安海瑟薇「鳳梨愛鞋」首登台！Aquazzura快閃店必敗款一次看 侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡 朴信惠背愛馬仕包逛展覽　腳下「超潮球鞋」暗藏藝術靈魂 營養師曝10種常見的「超級食物」！抗氧化、防癌還有助維持體重 布蘭登費雪甩低潮復出亮相紅毯！《怪奇》女星水晶馬甲造型超驚艷 玄彬「回瑞士拍大片」眼神太勾人！　Loro Piana行頭洩緊實身材 台東21國際渡假村6999元→2888元　升等水上星空房宛如飛到荷蘭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面