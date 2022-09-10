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四雙具有設計感的雨靴　夢幻紫色讓你下雨天也優雅有型

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

生活在多雨潮濕的海島國家，台灣的天氣總是讓人在穿搭的時候不知所措，因此每個人的鞋櫃裡幾乎都有備著一雙雨鞋，但總會擔心雨靴很難搭配，今天為各位為蒐集了四雙具有設計感的獨特雨鞋，讓雨天不僅能時尚，更能帶來穿搭好心「晴」。

▲四雙雨鞋。（圖／翻攝自品牌官網）

▲雨鞋是多雨氣候的台灣不可或缺的單品。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

Patou x Le Chameau 雨靴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲Patou以今年最流行的長春花紫聯名百年手工雨靴品牌Le Chameau，碰撞出全新的時髦風情。

LVMH旗下的品牌Patou今年秋冬與法國百年手工雨靴品牌Le Chameau攜手帶來聯名，以Patou擅長的少女色系與Le Chameau的匠人精神一同打造經典款雨靴，精緻工藝打造的完美鞋型配上今年最流行的長春花紫，未來的雨天就讓這雙鞋陪你優雅踏出花都的美景。

Balenciaga 雨靴

▲四雙雨鞋。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Balenciaga這雙鞋有時被嘲笑是犀牛鞋，但仍然不減它在社群媒體的魅力，以及潮人們對它的熱愛。（圖／翻攝自Balenciaga官網）

自從Balenciaga的創意總監Demna Gvasalia重啟高訂系列之後，這種獨特而具有立體感的鞋型在成衣線的比例也逐漸降低，一體成型的橡膠鞋身配上帶點叛逆而率性的鞋頭，靴口的高度正好能修飾腿型，保有Balenciaga經典大輪廓，無性別的設計無論男女穿上都適合。

Loewe 橡膠靴

▲四雙雨鞋。（圖／翻攝自品牌官網）

▲圓潤可愛的鞋頭加上螺紋設計，配上獨特的輪廓，在時尚同時仍然保有童趣感。（圖／翻攝自Loewe官網）

Loewe這雙黑色橡膠靴，及踝的高度可以剛好露出自己的美腿，圓潤的鞋頭帶著敦厚與可愛，網格設計在腳踝處讓人從後面也能看到細節，Jonathan Anderson在打造這雙雨靴時，在鞋頭處又增加了螺紋與特殊的突出輪廓，幫每個人找回自己童趣而自在的一面。

Prada 雨靴

▲四雙雨鞋。（圖／翻攝自品牌官網）

▲亮綠色的鞋身，配上Prada個性的三角標念，讓整雙鞋充滿年青自由的氛圍。（圖／翻攝自Prada官網）

Raf Simons獨特的美學為Prada增加年輕自由的氣息，在這雙雨靴上可以看到Prada經典三角Logo以浮雕形式融入鞋身，再配上Prada擅長帶有機能感的運動鞋底，亮眼的綠色更能給人勇氣，在雨天穿上它就能不畏風雨，大步前行。

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關鍵字：

Patou, Le Chameau, Balenciaga, Prada, Loewe

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