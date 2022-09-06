BLACKPINK「4頂級珠寶」制霸VMA紅毯　Jisoo千萬紅寶石耳環氣勢驚人

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BLACKPINK絕對是2022年美國MTV音樂大獎（VMA Awards）紅毯與表演最受注目焦點沒有之一！

BLACKPINK現身2022 MTV VMA音樂大獎紅毯+表演

BLACKPINK首度出席2022 MTV VMA（Video Music Award） 音樂錄影帶大獎紅毯，隨後驚喜登上舞台表演最新單曲〈Pink Venom〉，成員Lisa以solo單曲〈LaLisa〉獲得最佳K-Pop歌手獎項，亮點不斷也讓大家再度臣服於BLACKPINK的獨有魅力，而四位成員Lisa、Jennie、Rosé、Jisoo的造型穿搭必然成為另一話題焦點！

BLACKPINK以全黑禮服走上紅毯，在同一色系之下又透過選擇不同剪裁及設計的服裝，以及畫龍點睛穿搭各自代言的BVLGARI、Chanel、Tiffany & Co.、Cartier珠寶，既有女團氣勢也能獨立展現個人特色。有同款需求及穿搭靈感搜尋的女孩們，繼續下看BLACKPINK 2022 MTV VMA音樂大獎紅毯的珠寶造型細節盤點：

BLACKPINK成員Lisa紅毯珠寶造型

Lisa選擇BVLGARI寶格麗經典的蛇型主題長項鍊與多圈手環，呼應CELINE鏤空連身褲裝的性感又帥氣的氣氛。

BVLGARI SERPENTI系列珠寶（Lisa穿搭同款）

▲BVLGARI SERPENTI系列黃K金孔雀石鑲鑽項鍊黃K金項鍊，鑲嵌1顆圓形明亮切割鑽石（重約0.50克拉）、2顆梨形切割孔雀石、14顆花式切割孔雀石與325顆圓形切割密鑲鑽石（總重約3.37克拉），參考售價約NT$2,062,000元。



▲BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金鑲鑽單圈手環 玫瑰金手環，鑲嵌62顆圓形明亮切割鑽石（總重約2.8克拉），參考售價約NT$835,000元。

▲BVLGARI SERPENTI VIPER系列白金鑲鑽單圈手環 白金手環，鑲嵌62顆圓形明亮切割鑽石（總重約2.8克拉），參考售價約NT$878,000元。

BLACKPINK成員Jennie紅毯珠寶造型

Jennie穿搭同樣來自Chanel的Coco Crush菱格紋圖騰系列珠寶，撞色混搭耳扣（掛式環扣，沿著耳朵滑動將其固定在耳朵中間位置）、多款疊戴戒指與2021/22秋冬高級訂製服系列背心與長裙。

Chanel Coco Crush系列珠寶（Jennie穿搭同款）

▲Chanel Coco Crush單邊耳環 菱格紋圖騰，18K BEIGE米色金。參考售價NT$40,000元。

▲Chanel Coco Crush單邊耳環 菱格紋圖騰，18K BEIGE米色金 參考售價NT$40,000。

▲Chanel Coco Crush單邊耳環 菱格紋圖騰，18K白金鑲鑽，參考售價NT$65,000。

▲Chanel Coco Crush戒指 菱格紋圖騰，18K白金鑲鑽。

▲Chanel Coco Crush戒指 菱格紋圖騰，18K白金。

▲Chanel Coco Crush戒指 菱格紋圖騰，18K白金鑲鑽。

BLACKPINK成員Rosé紅毯珠寶造型

身為Tiffany & Co.全球品牌代言人Rosé於紅毯上挑選火焰造型的耳環與同色系鉑金和18K金戒指，為Saint Laurent短洋裝的暗黑造型注入個性亮點。

Tiffany & Co. Schlumberger系列珠寶（Rosé穿搭同款）

▲Tiffany & Co. Schlumberger® 鉑金和18K金鑲鑽火焰耳環。

▲Tiffany & Co. Schlumberger® 鉑金和18K金 Rope X 三環鑲鑽戒指

▲Tiffany & Co. Schlumberger® 鉑金和18 K金ROPE 六環戒指

BLACKPINK成員Jisoo紅毯珠寶造型

Jisoo一席Dior蕾絲印花禮服搭配擔任全球形象大使的卡地亞頂級珠寶系列作品，襯托她甜美優雅的特質。

卡地亞頂級珠寶系列作品（Jisoo穿搭同款）

▲卡地亞頂級珠寶系列紅寶石耳環 鉑金，紅寶石，縞瑪瑙，鑽石 參考價格約NT$12,600,000。

▲卡地亞頂級珠寶系列鑽石戒指 白K金，鑽石 參考價格約NT$1,330,000

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