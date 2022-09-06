fb ig video ETtoday search mobile

BLACKPINK「4頂級珠寶」制霸VMA紅毯　Jisoo千萬紅寶石耳環氣勢驚人

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

BLACKPINK絕對是2022年美國MTV音樂大獎（VMA Awards）紅毯與表演最受注目焦點沒有之一！

BLACKPINK現身2022 MTV VMA音樂大獎紅毯+表演

BLACKPINK首度出席2022 MTV VMA（Video Music Award） 音樂錄影帶大獎紅毯，隨後驚喜登上舞台表演最新單曲〈Pink Venom〉，成員Lisa以solo單曲〈LaLisa〉獲得最佳K-Pop歌手獎項，亮點不斷也讓大家再度臣服於BLACKPINK的獨有魅力，而四位成員Lisa、Jennie、Rosé、Jisoo的造型穿搭必然成為另一話題焦點！

BLACKPINK以全黑禮服走上紅毯，在同一色系之下又透過選擇不同剪裁及設計的服裝，以及畫龍點睛穿搭各自代言的BVLGARI、Chanel、Tiffany & Co.、Cartier珠寶，既有女團氣勢也能獨立展現個人特色。有同款需求及穿搭靈感搜尋的女孩們，繼續下看BLACKPINK 2022 MTV VMA音樂大獎紅毯的珠寶造型細節盤點：

BLACKPINK成員Lisa紅毯珠寶造型

Lisa選擇BVLGARI寶格麗經典的蛇型主題長項鍊與多圈手環，呼應CELINE鏤空連身褲裝的性感又帥氣的氣氛。

BVLGARI SERPENTI系列珠寶（Lisa穿搭同款）

▲BVLGARI SERPENTI系列黃K金孔雀石鑲鑽項鍊黃K金項鍊，鑲嵌1顆圓形明亮切割鑽石（重約0.50克拉）、2顆梨形切割孔雀石、14顆花式切割孔雀石與325顆圓形切割密鑲鑽石（總重約3.37克拉），參考售價約NT$2,062,000元。

▲BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金鑲鑽單圈手環 玫瑰金手環，鑲嵌62顆圓形明亮切割鑽石（總重約2.8克拉），參考售價約NT$835,000元。

▲BVLGARI SERPENTI VIPER系列白金鑲鑽單圈手環 白金手環，鑲嵌62顆圓形明亮切割鑽石（總重約2.8克拉），參考售價約NT$878,000元。

BLACKPINK成員Jennie紅毯珠寶造型

Jennie穿搭同樣來自Chanel的Coco Crush菱格紋圖騰系列珠寶，撞色混搭耳扣（掛式環扣，沿著耳朵滑動將其固定在耳朵中間位置）、多款疊戴戒指與2021/22秋冬高級訂製服系列背心與長裙。

Chanel Coco Crush系列珠寶（Jennie穿搭同款）

▲Chanel Coco Crush單邊耳環 菱格紋圖騰，18K BEIGE米色金。參考售價NT$40,000元。

▲Chanel Coco Crush單邊耳環 菱格紋圖騰，18K BEIGE米色金 參考售價NT$40,000。

▲Chanel Coco Crush單邊耳環 菱格紋圖騰，18K白金鑲鑽，參考售價NT$65,000。

▲Chanel Coco Crush戒指 菱格紋圖騰，18K白金鑲鑽。

▲Chanel Coco Crush戒指 菱格紋圖騰，18K白金。

▲Chanel Coco Crush戒指 菱格紋圖騰，18K白金鑲鑽。

BLACKPINK成員Rosé紅毯珠寶造型

身為Tiffany & Co.全球品牌代言人Rosé於紅毯上挑選火焰造型的耳環與同色系鉑金和18K金戒指，為Saint Laurent短洋裝的暗黑造型注入個性亮點。

Tiffany & Co. Schlumberger系列珠寶（Rosé穿搭同款）

▲Tiffany & Co. Schlumberger® 鉑金和18K金鑲鑽火焰耳環。

▲Tiffany & Co. Schlumberger® 鉑金和18K金 Rope X 三環鑲鑽戒指

▲Tiffany & Co. Schlumberger® 鉑金和18 K金ROPE 六環戒指

BLACKPINK成員Jisoo紅毯珠寶造型

Jisoo一席Dior蕾絲印花禮服搭配擔任全球形象大使的卡地亞頂級珠寶系列作品，襯托她甜美優雅的特質。

卡地亞頂級珠寶系列作品（Jisoo穿搭同款）

▲卡地亞頂級珠寶系列紅寶石耳環 鉑金，紅寶石，縞瑪瑙，鑽石 參考價格約NT$12,600,000。

▲卡地亞頂級珠寶系列鑽石戒指 白K金，鑽石 參考價格約NT$1,330,000

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

BAPE X A.P.C聯名系列登台！被譽為永不過時的法國國民品牌變潮了

Jennie秒變大長腿Chanel過膝雨靴登台開賣！還有較好駕馭的雙C高筒款

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, BLACKPINK, MTV VMA, 珠寶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

最愛吃醋三大星座男！TOP 1認為女友是自己的、誰都不能碰，佔有慾超強烈

最愛吃醋三大星座男！TOP 1認為女友是自己的、誰都不能碰，佔有慾超強烈

星巴克9／5起連兩天「買一送一」　85度Ｃ拿鐵「第二杯25元」

星巴克9／5起連兩天「買一送一」　85度Ｃ拿鐵「第二杯25元」

日網爆紅心測「潛水時看到什麼」？　第一直覺分析你的怪人程度

日網爆紅心測「潛水時看到什麼」？　第一直覺分析你的怪人程度

侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡 安海瑟薇「鳳梨愛鞋」首登台！Aquazzura快閃店必敗款一次看 台東21國際渡假村6999元→2888元　升等水上星空房宛如飛到荷蘭 朴信惠背愛馬仕包逛展覽　腳下「超潮球鞋」暗藏藝術靈魂 營養師曝10種常見的「超級食物」！抗氧化、防癌還有助維持體重 布蘭登費雪甩低潮復出亮相紅毯！《怪奇》女星水晶馬甲造型超驚艷 玄彬「回瑞士拍大片」眼神太勾人！　Loro Piana行頭洩緊實身材

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面