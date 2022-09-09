李奧納多歷任女友最多模特兒！都小於25歲、身高175↑　穿搭還很時髦

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李奧納多（Leonardo DiCarpio）近日與新生代模特兒卡蜜拉莫羅尼（Camila Morrone）分手一事，關於「李奧納多女友不能超過25歲」的都市傳說再次引起討論！

是巧合嗎？不曉得。

李奧納多鮮少公開論起自己的感情生活，越是低調就越是高調，世界各地的影迷和觀眾皆對李奧納多身邊的女伴有著諸多好奇。綜合外媒報導統計，截至目前為止，李奧納多的緋聞對象＋正宮女友多達60多位！

最近與卡蜜拉莫羅尼分手消息一出，又再次印證了「李奧納多的歷任女友皆無超過25歲」假說。翻出李奧納多歷任正宮女友，除了與影帝交往年齡相仿，還有著其他相似之處⋯⋯

吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）

交往年份：1999～2004

身高：180cm

模特兒界的傳奇應該無需再多做介紹，兩人在吉賽兒邦臣18、19歲的時候開始交往，才子與才女的組合，當時對於這一對金童玉女一致看好。

穿搭特色：運動生活

近年鮮少接洽模特兒工作的Gisele Bündchen，將生活重心移轉至家庭和自我，幸福光彩是許多女孩仿效的榜樣。熱愛瑜伽的她，不論是在家裡或是走入大自然，經常會透過瑜伽伸展來沈澱自己的身心靈。

芭兒拉法莉（Bar Refaeli）

交往年份：2005～2010

身高：175cm

來自以色列的Bar Refaeli，據傳是在一場派對場合而認識了李奧納多，兩人隨即打得火熱，也穩定交往了5年，兩人剛好在女方25歲的那一年分手。

穿搭特色：法式慵懶

Bar Refaeli與生俱來的慵懶性感，隨興地解開鈕扣、小露內裡的蕾絲內衣（或者直接不穿），將男友襯衫的魅力發揮地淋漓盡致！

東妮伽姆（Toni Garrn）

交往年份：2013～2014

身高：185cm

你或許不熟悉Toni Garrn，不過，她可是德國一等一的超模，曾經為Calvin Klein代言，也廣為精品如Dior、Louis Vuitton、Dolce & Gabanna、Chanel等走過時裝大秀，更曾獲選為世界前50超模群，是李奧納多歷任身高最高的女友。

穿搭特色：俐落極簡

Toni Garrn的個性臉龐，賦予她的穿搭一種COS風格的極簡和俐落。

凱莉羅巴克（Kelly Rohrbach）

交往年份：2015

身高：175cm

身兼模特兒與演員身份，Kelly Rohrbach最廣為人知的作品是與巨石強森、柴克艾弗隆共同演出的《海灘救護隊Bay Watch》。和李奧納多曾被捕捉到一同騎腳踏車、看球賽，不過交往時間僅有短短一年。

穿搭特色：美式甜姐兒

Kelly Rohrbach水汪汪大眼和燦爛的微笑，有點像安海瑟薇那種人見人愛的甜美風韻，碎花洋裝、襯衫、針織裙套在她身上都有一種陽光的味道。

妮娜阿格戴爾（Nina Agdal）

交往年份：2016～2017

身高：176cm

來自丹麥的Nina Agdal，在24歲的時候開始和李奧納多開始交往。為星探發現而開始演藝事業，Nina Agdal因登上外媒雜誌《Sports Illustrated Swimsuit Issue》封面而小有名氣。

穿搭特色：炫腹辣妹

Nina Agdal現在專注於推廣自己的運動課程以及健身飲食，健身有成的她，有著時下女孩們最羨慕的結實川字肌和蜜桃臀線，在服裝的選擇上經常會挑選短版上衣來小小展現自己努力鍛鍊的成果。

卡蜜拉莫羅尼（Camila Morrone）

交往年份：2018～2022（傳2017年年底已有曖昧來電）

身高：175cm

現隸屬於IMG經紀公司的Camila Morrone，最早以品牌的形象片以及外媒雜誌封面拍攝工作居多，2018年在球場觀賽時，替李奧納多整理衣領而被外界確定兩人交往一事，爾後兩人也大方地一同出席紅毯場合。





穿搭特色：舒適休閒

模特兒與演藝工作，Camila Morrone的日常其實最常穿的是禮服和跟鞋。工作之餘，解開華服束縛，Camila Morrone偏好舒適的休閒服，像是成套針織套裝、T恤+牛仔褲、大學Ｔ皆是她私服常出現的單品。





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