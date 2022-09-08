玄彬首談準爸爸心情！難掩興奮：寶寶對我來說是莫大祝福

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玄彬與孫藝真在2022年3月正式成為夫妻，6月份宣布即將迎接新生命到來，再次獲得全球粉絲關注！

如童話般的戀情

玄彬與孫藝真2019年合作電視劇《愛的迫降》不僅獲得全球熱追，也促成了兩人如韓劇般的戀情。2021年元旦宣布交往，2022年正式完婚，所有的過程都如童話故事般。兩位也受到海內外粉絲熱烈祝福，完全是天造地設的一對。

孫藝真準宣布懷孕

婚後3個月，孫藝珍在個人IG公佈懷孕消息，孫的閨蜜李貞賢也在留言處留下了老虎的Emoji，讓不少人推測孫藝真懷的是虎寶寶，有望在2022年生產。而孫藝真目前在暫退演藝工作，專心養胎。養胎期間也練就了一手好廚藝，經常在IG分享自己的手藝，讓人看得是非常羨慕老公玄彬！

玄彬曝首胎心情

媽媽安心養胎，玄彬爸爸的工作卻如火如荼地進行著。新電影《機密同盟2》在中秋檔期上映，日前忙著跑宣傳活動。在接受媒體採訪時，提及了即將當爸爸的心情，玄彬表示，「新生命的到來是一種祝福，我要更努力地生活，到現在還沒有實感。我問了周邊的人，很多人都說只有（寶寶）真的出現在自己眼前時，才會有真實感， 我也覺得是這樣的。因為（寶寶）對我來說是莫大的祝福，所以我正懷著美好心情等待著。」言語中帶著興奮之情，不要說是玄彬了，所有的粉絲也在期待著啊！

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