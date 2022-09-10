清純復古風正流行！韓妞超愛新版「胎毛瀏海」　搭學生頭根本裝嫩冠軍

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不只IVE成員張員瑛的「崔弟瀏海」引發討論，近期在韓國更是吹起了一股清純復古風，其中看似過去8年級生學生時期的瀏海造型的Inner Bang再度現身。

清純復古風正流行



可以從近期韓國女團的髮型看出來，近兩年相當流行復古的元素，而今年更是要帶有些許甜美、清純的風格，基礎建立在2000~2010年代學生的髮型上做風格的調整，像是中分長直髮、妹妹頭齊瀏海等。





而旁分瀏海的話，不曉得大家有沒有相同的回憶？學生時期把較長的瀏海旁分到另一側，並用壓夾或線夾固定，讓頭髮在額前呈現自然的波浪，在當時曾經是非常流行的髮型之一。Inner Bang就帶有些許復刻的意味在，但比起過去看來有些許生硬，現在的Inner Bang更輕盈、有空氣感，也更自然。





Inner Bang 이너뱅



顧名思義是「裡面的瀏海」，呈現的方式有像是胎毛瀏海的剪法、空氣瀏海的剪法，或者是更大片的旁分瀏海，共通點都是最短的髮絲是最靠臉中間的髮絲。所以其實嚴格來說，張員瑛的Tweety Bang崔弟瀏海也算是Inner Bang的一種。









學生感短髮x Inner Bang 最減齡



Inner Bang最讓人注意的無非搭配學生感短髮和原生感的深髮色，帶來一種自然不造作的親切氛圍，看起來天真活潑又減齡，是隨意輕撥就能打理好的短髮。









中旁分長直髮 x Inner Bang 個性時髦



如果是長直髮搭配Inner Bang，同樣尤其是搭配深髮色，在復古風情中給人一種高冷厭世的時髦感，推薦個性路線的長髮女孩嘗試，而且Inner Bang 同時也是個好整理的瀏海，因為長度較長，想要直接撥到旁邊也沒問題。









染髮 x Inner Bang



這款瀏海對額頭較高或是比較寬大的臉型，有很好的修飾效果，而且無論是搭配現在流行的哪種髮型都超適合！





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