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黛妃的時尚品味至今無人能敵！一窺她深受世人愛戴的超強帶貨力

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

儘管黛安娜王妃已逝世25年之久，但她存留下來的時尚風格，仍舊是人們心中的優雅時髦典範

當身旁的朋友們正歡慶並享受於20歲的青春年華時，黛安娜王妃反而選擇迎接下一段人生，和查爾斯王子走上婚姻紅毯。即便繁文縟節的皇室生活對黛安娜王妃來說是種無形的巨大壓力，但集優雅和叛逆因子於一身的黛安娜王妃依舊活出自我，成為當時候的當代女性表率。

▲黛安娜王妃（圖／Getty Images）

在跳舞、音樂及游泳方面擁有出色表現的黛安娜王妃，曾夢想成為一名舞蹈家，直到1977年和查爾斯王子在一場派對的相遇後，改變了黛安娜王妃往後的人生道路。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1981年7月29日，黛安娜王妃和查爾斯王子在英國皇室與全國民眾的關注下，於保羅大教堂完成這場盛大的世紀婚禮，身上身著的荷葉滾邊澎袖古典婚紗則是由大衛和伊麗莎白·曼紐爾（David and Elizabeth Emanuel）替黛安娜王妃量身打造，而身後長達8米的拖曳裙擺，無疑是正中眾多女孩們的心。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

接下來就讓我們透過時下最新趨勢和街拍捕捉，一同探討黛安娜王妃存留下的雋永時尚品味：

黛安娜王妃的時尚品味

1、透過醒目的寬腰帶，替優雅洋裝注入個性風韻

身為英國皇室的重要一員，黛安娜王妃時常需要陪伴查爾斯王子出席各式活動，然而造型上該如何搭配才能抓住眾人目光？黛安娜王妃就選擇以醒目的銀色寬版腰帶，除了勾勒出身形曲線，也替一身優雅的冰藍色洋裝注入鮮明性格。

▲黛安娜王妃以醒目的銀色寬版腰帶，勾勒出身形曲線。（圖／IG@lady.diana._）

Louis Vuitton 2020 秋冬系列

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fendi 2020 秋冬系列

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2、得體合宜，帽子為典雅衣著點綴亮點

在英國戴禮帽不僅是一種貴族的象徵，人們更會依據出席場合決定搭配的帽型款式。然而從黛安娜王妃的造型中便可發現，除了帽型款式，和服裝相互呼應的元素甚至色彩才是完整整體時髦度的關鍵點。

▲黛安娜王妃的帽型款式會和服裝相呼應，完整整體時髦度。（圖／Getty Images）

結合深藍布料的草編寬沿帽，替成熟風的綁帶大衣注入瀟灑不羈韻味。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

以鮮明的駝色高帽，為書卷氣息的衣裝打扮添上濃郁的文藝印象。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

身穿鉚釘裝飾皮衣、頭戴黑色寬沿帽，盡顯華麗搖滾氣息。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

透過毛呢帽上的水鑽鑲嵌，替一身黑的穿著佐上聚焦光彩。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3、顛覆既定中的女性印象，以Oversized版型注入強悍女性氣質

時常以套裝造型亮相的黛安娜王妃，每每現身都令人目光為之一亮，尤其Oversized版型的西裝外套，更突顯她的堅韌性格。

▲Oversized版型的西裝外套，更突顯黛安娜王妃的堅韌性格。（圖／IG@lady.diana._）

透過堆疊的搭配手法，增添霸氣女人味姿態。

 
 
 
 
 

 

如何襯托帥氣性格，且不失性感魅力？此時不妨以長版外套＋短褲的造型組合，打造時髦女伶身影。

 
 
 
 
 

 
 

儘管面對的是繽紛少女粉，寬鬆的剪裁依舊替西裝裝束注入中性的質感氛圍。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4、不只鑽石，珍珠亦是女人的好朋友

「如果女人只能擁有一件珠寶，那一定是珍珠。」如鑽石之於瑪麗蓮夢露，珍珠肯定之於黛安娜王妃，同時完美演繹黛安娜溫柔高雅的脫俗氣質。

▲珍珠完美演繹黛安娜王妃溫柔高雅的脫俗氣質。（圖／Getty Images）

Chanel 2020 秋冬系列

 
 
 
 
 
 
 

Simone Rocha 2020秋冬系列

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prabal Gurung 2020秋冬系列

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

除了能透過珍珠展現優雅氣質，亦可戴上墨鏡提升整體帥氣度。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 黛妃, 黛安娜王妃, 帶貨

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