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安格斯12星座一周運勢9／5-9／11　牡羊快勇敢告白、天秤發光發熱

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

金星在本週移轉至羊座的朋友宮位，對所有羊咩咩來說都是值得開心的好消息，因為終於能有個和朋友暢快玩樂的好時光，這段時間不僅適合找老友搏感情，也很適合透過共同的興趣或目標結識志同道合的友人，拓展人脈的時機，一年當中只有此時最佳！至於感情方面表現同樣精采，單身者不妨勇敢點快狠準的向心上人告白！

金牛座 4.21~5.20

感情表現先強後衰，或許也和牛座的熱情有關，單身者原本感情剛要出現眉目，卻可能在牛座忙於工作之時與對方疏遠。有對象的則是在最近與情人口頭上的爭吵特別兇，好在牛座什麼沒有，耐心最多，最能靜靜傾聽對方的想法和需要，有時你多做多做，少做點、專注的聆聽與關心，反而比什麼舉動更來得貼心！

雙子座 5.21~6.20

處處比別人反應更快一些、更靈巧一些，雖然看起來是優點，不過在情場上反倒吃虧！這週雙子座得當心過於心機算計，往往最終得不到你想要的結果，與其患得患失，不如聽從直覺，在感情上直接一點、大方一點，你會更受歡迎！而這段時間除了適合發展感情外，交往中的雙子也別閒著，趁著好天氣與情人攜手出外，決對能讓感情也喜出望外。

巨蟹座 6.21~7.21

肩上的壓力與你內心的無感累積到一定程度，那麼就轉換職場吧！這週蟹座雖然一路順遂，不過內心的低落與不得志是騙不了人的，與其一昧勉強自己，不如好好問自己，到底想追求什麼，做自己開心的事情才是最重要的！至於感情上，對於情人需要更細膩溫柔，有些事除了當面溝通，也需要蟹座用心體會。

獅子座 7.22~8.22

這週變動較大的還是要屬金星的移位，這顆掌管了人際與愛情的行星，每次都轉換都為12星座帶來不同的禮物，而這週獅座需要學習放下咄咄逼人的習慣，讓緣分自由來去，有心上人的獅子，此時該前進或是保持原地，決定權都在彼此身上，此時與其想太多、追太緊，都不如無為而治，以自然良好的互動交流為兩人加分。

處女座 8.23~9.22

或許你也注意到，近幾週來逆行星的數量已愈來愈多，這也意謂著某些考驗或真相即將浮上檯面，就算是氣場超強又有太陽、金星相扶持的處女座也不例外，這週的你雖然影響力依舊，不過職場或家人聚會場合，記得仍要保持微笑，顧好你的人脈存摺。此時單身者別拒人千里，金星牽線下，追隨直覺也能體驗一場甜炸的感情！

天秤座 9.23~10.22

在水星照臨之下秤座的風趣言談中還多了點智慧，這週的你人際關係有著好上加好的提升，不妨在人際、職場巧妙發揮群眾魅力，發光發熱不是問題，積極一點，你的實力也更容易被看見！只是感情上的進展停停走走，有情人者得多留意感情中的冷漠互動，這將會是你相處的一大警訊。

天蠍座 10.23~11.22

這週對蠍座來說整體呈現多頭馬車奔跑的狀態，進入一個較為忙碌但充實的時期，職場上各種大大小小的瑣事將可能讓你不停被時間追著跑，而在奔波忙碌之間得要關注自己在金星影響下的情緒波動，很可能連帶影響你的感情觀，有對象者相愛容易相處難，彼此仍有不少相處上的眉眉角角需要克服。

射手座 11.23~12.21

射手近期對人際的積極度大為降低，或許是受到金星、太陽的影響，這週的你顯得被動又神秘兮兮，與人互動雖然友善，卻少了那麼一點真心，相對易有孤單的感覺。有對象者得小心處理感情上意見相左的爭執，本週與家人、情人等關係親密的人特別容易有口角衝突，尤其正在交往中的人，兩人間易有矛盾糾葛，最好能多做溝通。

摩羯座 12.22~1.19

雖然事業宮位有吉星入駐，摩羯心中擔心的事99%不會發生，但也別小看了木星、土星的逆行，近期的你表現並不算好，工作中被賦予了重責大任，卻未必能得到同等報酬，只能把吃苦當吃補，累積你的實力與經驗！感情仍是難解謎團，有些桃花曖昧的小小花絮，但要走入感情正途還是有很大的進步空間，別花太多心神猜測、鑽牛角尖。

水瓶座 1.20~2.18

雖然近期手邊的事情有些繁瑣，不過對瓶座來說，時間就是要擠一下才夠用，預料在愈來愈熱絡的職場、人際關係下能度過精彩、充實同時也有點小忙碌的一週！記得保持心靈的靈活度，才能及時處理所遇到的難題，每一個處理與解決過程，都能讓你得到不少成就感！至於感情此時暫時被擱置，由於自己本身有不少事情需要解決，如果情人不能體諒，會讓你格外艱辛。

雙魚座 2.19~3.20

魚座這週得放下自己的得失心，很多時候愈在意就愈不如已意，一旦放下，那些好運卻又再來敲門，這週的你就是呈現這樣哭笑不得的狀態，能有無心插柳柳成蔭的好運，反倒是期望的事，沒有想像中的樂觀。特別一直期待有戀情的魚座，本週繼續膠著徘徊，與其心焦等待，不如順其自然，發展興趣，做自己喜歡的事，也許就能與緣分不期而遇。

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延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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